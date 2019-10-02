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Выбор постельного белья

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Опубликовал: Алексей Морозов
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При покупке постельного белья следует ориентироваться в первую очередь на качество

При покупке постельного белья следует ориентироваться в первую очередь на качество и экологичность материалов, из которых оно сшито. Магазин постельного белья в Петербурге — Postel-Spb.ru предлагает широкий ассортимент на любой вкус. Наилучшим вариантом, конечно, будет белье, созданное из натуральных тканей растительного происхождения. Желательно, чтобы пододеяльник, наволочки и простыня не содержали в своём составе высокий процент примесей нитей синтетического происхождения, поскольку через синтетический материал плохо проходит воздух, и при отдыхе на таком белье будет жарко и скользко, в общем, некомфортно.
1. Хлопок. При выборе набора постельного белья из натуральных материалов на ум первым приходит хлопок. Хлопковое постельное белье очень популярно среди покупателей, так как стоит недорого, и в то же время имеет кучу положительных качеств: приятный вид, износостойкость, отсутствие в составе аллергенов. Такое белье хорошо пропускает воздух и очень приятно к телу.
2. Лен. Льняное белье стоит несколько дороже и при первых попытках поспать на нем ощущается жесткость, свойственная этому материалу. Но со временем она пропадает, а вот краски цветного белья остаются в своём первозданном виде вне зависимости от количества стирок. Это белье отличается еще и прочностью, что гарантирует его долговечность.
3. Сатин. Сатиновое постельное белье очень красивое, немного поблескивает на свету и чем-то напоминает шелк, но стоит дешевле и очень прочное, даже прочнее чем, лён (лён может выдержать до 200 стирок, в то время, как сатин – до 400). По ощущениям очень мягкий и нежный материал, который позволяет спать в комфорте в любое время года – зимой под ним тепло, летом свежо и приятно.
4. Шелк. Это материал, белье из которого предпочитают покупать довольно обеспеченные люди. Приятно оно на ощупь или нет – вопрос довольно спорный, так как такая ткань скользкая, и приятно такое свойство не всем. Такие простыни и наволочки требуют особого ухода, и для того, чтобы освежить шелковое постельное белье, стиральная машинка не годится, а скорее потребуются услуги химчистки.
5. Фланель. Очень приятным к телу может стать фланелевое постельное белье, особенно приятно спать на застланной таким бельем кровати холодными зимними ночами. Но, к сожалению, есть существенный минус – оно быстро теряет первозданный внешний вид и не отличается износостойкостью.
6. Батист. Очень приятный хлопковый материал, но для частого использования не годится, так как может выдержать не больше 70 стирок.
7. Ситец, бязь и перкаль – не лучшие варианты для сна, так как жестковаты, а также бязь – быстро рвётся, ситец – быстро теряет форму, а перкаль лучше использовать для изготовления подушек с перьевым наполнением, а не наволочек, так как она довольно прочная, но на ощупь грубовата.
Очень популярны комплекты постельного белья, выполненные из искусственных волокон. Такие простыни и наволочки делают с использованием переработанной натуральной древесины, получая таким образом такие ткани, как бамбук и тенсел. Это довольно новые технологии изготовления тканей, и, в зависимости от техники производства, цены на такие ткани могут быть разными.

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