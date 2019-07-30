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Как не ошибиться с выбором варочной поверхности

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
© CC0
Желание выгодно использовать любой сантиметр стены на кухне привело к возникновению встраиваемых устройств

Желание выгодно использовать любой сантиметр стены на кухне и в то же время спрятать массивную домашнюю технику привело к возникновению встраиваемых устройств, таких как варочные панели. Сегодня при их создании используется конструктивный дизайн и новейшие прочные материалы.

Инженерные разработки ведущих компаний ориентированы на обеспечение наибольшего комфорта в ходе эксплуатации варочных панелей. Потребители первым делом определяются с выбором производителя, моделью и набором нужных функций, которые больше всего используются.

Сегодня на рынок поставляются электрически, газовые и другие плиты. К сожалению, большинство из них не имеет духового шкафчика, что, конечно же, является минусом. Дешевые варочные поверхности, доступные большинству покупателей, создают фирмы GEFEST, Hansa, Gorenje, Simfer, Midea и прочие, которые можно выгодно приобрести на elmir.ua.

Топ 3 варочных плит

GEFEST СН 1211 – дешевая газовая варочная панель в рейтинге, обладающая оптимальным соотношением цены и качеств. Эмалированная поверхность плиты белоснежного тона, плита проста в обслуживании, не требует использования специализированных очищающих средств. Надёжность и срок службы техники зависит от частоты использования и соблюдения всех правил эксплуатации.

Стоит помнить, что рано или поздно эмаль, которой покрашена панель, обгорит и потеряет свой белоснежный цвет. Особенностью является наличие специальной конфорки, которая выделяется среди других огромной мощностью и скоростью нагрева до необходимой температуры, которую может поддерживать на надлежащем уровне.

Среди плюсов пользователи акцентируют особое внимание на функции контроля мощности подачи газа и автоматического поджигания. Также весьма удобны не нагревающиеся держатели, крепкие металлические сетки необычной конституции, которые есть в наборе. Из минусов стоит сказать про обычный дизайн, а также шум, издаваемый плитой при работе.

Fornelli – эта плита выполнена в стиле минимализм. В ней вы не обнаружите ничего ненужного, но даже при трех горелках различного диаметра она может превосходить многочисленные аналоги с 4 конфорками. Одна из основных положительных сторон — незначительная рабочая область 42,6 х 45,5 см. По этой причине встраиваемый аксессуар прекрасно подойдет к маленьким кухням. Варочная поверхность выполнена из прочного стекла, ширина которого достигает всего лишь 6 мм. Безусловно, мыть эту газовую плиту, как заявляют пользователи, существенно легче, нежели эмалированную.

В комплекте имеются специализированные жиклеры. Для того чтобы ускорить процесс приготовления, на одной из горелок добавили дополнительный ряд, через который будет выходить огонь. Функции автоматического поджигания, и контроля подачи газа повышают надёжность и безопасность плиты.

Hotpoint-Ariston – эта плита приобрела множество хороших отзывов, в первую очередь благодаря универсальности корпуса, выполненного из нержавеющей стали.

Плита имеет 4 конфорки, расположенные ромбом. Такого рода расположение горелок позволяет ставить большие ёмкости, которые не будут друг другу мешать. Корпус не царапается, уход за плитой элементарный, не требует применения специальных моющих средств. Важной отличительной чертой данной панели является то, что она обладает большими бортиками, препятствующими вытеканию пролитой воды. В отзывах пользователи отмечают наличие медной металлической сетки. Кнопки управления расположены спереди и не мешают работать с плитой.

Среди перечня всех возможностей можно выделить систему «тройная корона», которая установлена на одной из конфорок. Контроль газа делает процесс готовки безвредным. Покупателей порадует наличие специального поджигателя.

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