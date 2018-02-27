Несколько слов об интерьере современных технологий

Стоит сказать, что модные тенденции в современном дизайне меняются нечасто, а именно раз в пять лет. Вот только нередко случается так, что стиль интерьера сохраняет популярность в течение десятилетия. Аналогичная ситуация с таким стилем, как хай-тек, пик популярности которого пришелся на шестидесятые годы двадцатого века. Он и сегодня вдохновляет известных дизайнеров на создание экстравагантных, но гармоничных интерьеров.

Нельзя не сказать, что хай-тек встречается в жилых помещениях не очень часто. А вот в сочетании с остальными стилями он применяется несколько чаще – как в этнике, так и в неоклассике. Подобный интерьер будет очень удобен, если в одной квартире проживают люди, относящиеся к разным поколениям.

Вкусы у всех разные, а также каждый имеет право на свой личный угол в квартире. Это поможет всем членам семьи ощущать уют и комфорт. Однако ни в коем случае не стоит превращать такую квартиру в нагромождение разных предметов, плохо сочетающихся друг с другом. Задача каждого дизайнера – принять правильное решение с учетом пожеланий всех членов семьи. Кстати, большинство современных декораторов отлично справляются с подобной работой.

Сегодня происходит активное развитие современных технологий, а новая бытовая техника и видеоаппаратура нуждается в соответствующем окружении. Ведь, к примеру, новейший кинотеатр, приобретенный на hifidesign.ru будет смотреться нелепо на старинном комоде. Поэтому можно смело утверждать, что у стиля хай-тек естьправо на существование.

Суть этого стиля удалось отобразить, благодаря английскому выражению «хай тек», переводящемуся на русский язык как «современные технологии». Однако стоит быть справедливым и сказать, что подобная идея появилась давно. Как пример, можно привести работы конструктивистов в двадцатых годах или несколько ранних творений такого архитектора как Ле Корбюзье.

Свежему ветру перемен удалось дать жизнь большинству необычных замыслов, которые проникнуты современным духом. Архитекторы смогли сформировать важные принципы строительства: дом должен учитывать все нужды своих обитателей, а также социальную направленность.

Нельзя не отметить тот факт, что в строительную отрасль постепенно внедряются современные строительные материалы, например, металлические каркасы или монолитный бетон. Часто используются сборные конструкции. Отличительные черты современного интерьера – большие окна и простые формы.

Окончательно сформировался хай-тек в шестидесятых годах. Именно тогда архитекторы начали опираться на современный материальный фундамент.