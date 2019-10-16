Что такое майнинг – доступным языком для новичков

Пользователям в интернете сегодня доступны многие технологии, предоставляющие возможность заработка денежных средств. Одни из подобных вариантов является майнинг криптовалют, но что это такое все еще известно не каждому. При этом многие слышали данный термин от своих друзей и знакомых, в новостях на ТВ и многих других местах. Что такое майнинг, как он устроен и как с его помощью зарабатывают? Все намного проще, чем может показаться непросвещенному человеку.

Как появился майнинг?

Майнинг криптовалют – это по факту добыча цифровых монет (биткоина, эфириума, лайткоина и других) с использованием мощной вычислительной техники. Считается, что появилась технология майнинга в 2008 году благодаря Сатоши Накамото, который создал Bitcoin. В короткие сроки добыча токенов с помощью майнинга превратилась высокотехнологичный способ заработка, а для некоторых стала прибыльным бизнесом.

Как устроен майнинг?

При обслуживании криптовалютных сетей с помощью майнинга в них появляются новые монеты. Простыми словами, майнинг позволяет увеличивать количество токенов в системе, а появляются они вместе с транзакциями между пользователями. Данные о каждом переводе записываются в реестр, а для этого проводятся сложные математические вычисления. Их выполняют компьютеры и специализированное оборудование, которым управляют майнеры, и получают за свою работу вознаграждение.

Сразу стоит обозначить один важный момент, интересующий многих новичков: добыча Bitcoin на домашних компьютерах невозможна. Для этого требуются более мощные вычислительные комплексы. Сложность майнинга постоянно повышается, а вознаграждение майнеров уменьшается. Чтобы получать доход, пользователи объединяются в общие пулы, с помощью которых добыча происходит быстрее и стабильнее, а полученное вознаграждение автоматически делится между майнерами пропорционально затраченной вычислительной мощности.

Общие принципы майнинга

Что такое майнинг теперь примерно понятно, а дальше разберем основные принципы, на которых он построен:

добычу монет никто централизовано не регулирует, поэтому система не может быть заблокирована или каким-либо способом изменена;

все транзакции в криптовалютных сетях происходят анонимно;

количество многих цифровых монет ограничено, поэтому майнеры не смогут добыть больше, чем запланировал разработчик;

транзакция, которая успешно прошла благодаря майнингу, не может быть отменена;

для добычи требуются мощные вычислительные комплексы;

заработанные с помощью майнинга монеты можно обменять на доллары, рубли и другие криптовалюты.

Большое количество крупнейших биткоин-ферм располагается в Китае, преимущественно в местах с доступными источниками энергии.

Разновидности майнинга

Пользователям криптовалютного сообщества доступно несколько видов майнинга, каждый из которых имеет свои особенности, преимущества и недостатки:

Любительский. Пользователи собирают небольшие фермы, состоящие из нескольких видеокарт, и настраивают программное обеспечение на добычу биткоина, эфириума или другие монеты.

Промышленный. Для этого используются мощные вычислительные комплексы и ASIK-устройства. Стоит такое оборудование дороже, но имеет повышенную производительность.

Облачный. В данном случае пользователь арендует вычислительные мощности в специализированных компаниях, предоставляющих подобную услугу. Выгодность этого вида добычи монет с каждым годом становится все ниже.

Выгодность майнинга сильно зависит от стоимости электроэнергии в регионе, в котором работает майнер.