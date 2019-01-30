ента новостей

11:57
Депутаты Петербурга предложат Веронике Скворцовой разработать стандарт по предоставлению тест-полосок диабетикам
11:52
Общественники потребовали от Дмитрия Медведева оснастить все аэропорты России алкорамками
10:05
В Ленобласти охотник по ошибке застрелил напарника
09:58
В Ленобласти неизвестные подожгли девочку и избили ее друга
09:43
Ипотечные каникулы
09:18
Закон о молоке
14:23
Одобрен проект реконструкции электродепо «Дачное»
14:06
В Ленобласть съедутся сильнейшие ориентировщики со всей России
08:41
Музей искусства в Петербурге угрожали взорвать
08:29
В Невском районе ликвидирован пожар
08:23
Исполнение бюджета
07:58
Как быть с живодерами?
20:20
КХЛ: разгромы «Адмирала» и «Авангарда»
12:08
В Купчино задержан злоумышленник нанесший ножевые ранения двум мужчинам
09:27
В центре Петербурга мальчик пострадал от петарды
09:07
Критика парада
08:46
Салют в честь годовщины снятия блокады
00:01
Куртинайтис начал в Евролиге ещё хуже Баркокаса
09:48
В Невском районе задержана группа разбойников
09:44
Извращенц в метро
07:28
Рост промышленности в 2018 году
07:27
Шанс для одного из контрактов
16:08
«Ничейный снег»: зимняя уборка не волнует «ЦЖКУ» Минобороны
15:09
День российского студенчества в Петербурге
12:01
В Петербурге планируется строительство кольцевой линии метро
11:01
В Ленобласти молодой строитель соблазнил школьницу
10:54
Эксперты по безопасности предлагают ввести уголовную ответственность для «серых» коллекторов
10:50
Экоактивисты призывают отказаться от массового запуска шаров в День снятия блокады Петербурга
10:17
Выставка «Христос в темнице»
09:27
В Ленобласти задержан пожилой педофил
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » » Кейтеринг - современная услуга ресторана

Кейтеринг - современная услуга ресторана

0
60
Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
© CC0
Все чаще люди пользуются такой услугой как кейтеринг - выездным рестораном.

Все чаще люди пользуются такой услугой как кейтеринг - выездным рестораном. Этот вид услуги набирает обороты не только потому, что это удобно – не нужно придумывать, что готовить, закупать продукты, бегать по супермаркетам с поиском выгодных предложений, акций, но еще и потому, что в обслуживание входит и оформление стола и зала в определенном стиле. И даже обслуживающий персонал на банкете можно подобрать в соответствии с пожеланиями клиента.

Особенности кейтеринга

Фирмы и компании, специализирующиеся в данной деятельности, не просто предлагают несколько шаблонных вариантов меню и украшения торжества. Клиент вправе получить то, чего хочет именно он. Предварительно с заказчиком обговаривается подробное меню с учетом особых пожеланий, составляется индивидуальный перечень из возможных блюд, выясняется, в каком стиле и цвете будет оформлен праздник (вплоть до цвета салфеток).

Многие компании предлагают ведущих, различные танцевальные и музыкальные коллективы, фото и видео-операторов.

Преимущества кейтеринга

На первый взгляд многим кажется, что подобного рода услуги не слишком востребованы, ведь можно сделать все самостоятельно с минимальными затратами. Это действительно так, но в таком случае никто не гарантирует, что торжество пройдет гладко и безупречно.

Пользуясь услугой кейтеринга, клиент может не беспокоиться о том, что мероприятие пройдет на высоком уровне. Постоянно работая в сфере организаций праздников, компании, предоставляющие эту услугу, на собственном опыте убеждаются в компетентности тех или иных людей (ведущих, фотографов, аниматоров, поваров).

Контакты проверенных людей и фирм всегда на слуху, передаются из уст в уста. Это позволяет организаторам и клиентам не беспокоиться о добропорядочности персонала, предоставляемого фирмами, которые занимаются кейтерингом.

Поэтому цены на услугу кейтеринг могут казаться высокими, но хорошая, качественная организация праздника «от и до» не может стоить дешево. К тому же очевидны преимущества от этой услуги:

- Кейтеринг можно заказать в абсолютно любое место – какое-либо здание, работа, дом, лес, природа.

- Клиент освобождает себя от головной боли и массы хлопот, которые неизменно сопровождают подготовку к любым праздникам.

- Можно расслабиться и не волноваться за настроение гостей, свежесть блюд и прочие нюансы.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите
Loading...
Loading...

Похожие публикации

11-01-2019, 15:13
Как правильно организовать свадьбу
12-03-2017, 22:39
Как выбрать банкетный зал
17-10-2016, 23:07
Аренда туалетных кабин – доступно и удобно
23-08-2016, 23:58
Преимущества доставки пиццы на дом
16-05-2016, 17:17
Ollis дарит настоящий вкус блюд популярных кухонь мира: где и как их можно отведать?
25-02-2016, 21:50
Профессиональная организация праздников

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
276
18-01-2019, 12:17
В Ленобласти в ДТП погибла женщина и маленький ребенок
0
217
17-01-2019, 14:14
В Ленобласти автомашина насмерть сбил пешехода
0
425
24-12-2018, 11:17
В Ленобласти иномарка сбила мужчину
0
401
20-12-2018, 11:00
На севере Петербурга 14-летняя девочка попала под автомашину
Наверх