Кейтеринг - современная услуга ресторана

Все чаще люди пользуются такой услугой как кейтеринг - выездным рестораном. Этот вид услуги набирает обороты не только потому, что это удобно – не нужно придумывать, что готовить, закупать продукты, бегать по супермаркетам с поиском выгодных предложений, акций, но еще и потому, что в обслуживание входит и оформление стола и зала в определенном стиле. И даже обслуживающий персонал на банкете можно подобрать в соответствии с пожеланиями клиента.

Особенности кейтеринга

Фирмы и компании, специализирующиеся в данной деятельности, не просто предлагают несколько шаблонных вариантов меню и украшения торжества. Клиент вправе получить то, чего хочет именно он. Предварительно с заказчиком обговаривается подробное меню с учетом особых пожеланий, составляется индивидуальный перечень из возможных блюд, выясняется, в каком стиле и цвете будет оформлен праздник (вплоть до цвета салфеток).

Многие компании предлагают ведущих, различные танцевальные и музыкальные коллективы, фото и видео-операторов.

Преимущества кейтеринга

На первый взгляд многим кажется, что подобного рода услуги не слишком востребованы, ведь можно сделать все самостоятельно с минимальными затратами. Это действительно так, но в таком случае никто не гарантирует, что торжество пройдет гладко и безупречно.

Пользуясь услугой кейтеринга, клиент может не беспокоиться о том, что мероприятие пройдет на высоком уровне. Постоянно работая в сфере организаций праздников, компании, предоставляющие эту услугу, на собственном опыте убеждаются в компетентности тех или иных людей (ведущих, фотографов, аниматоров, поваров).

Контакты проверенных людей и фирм всегда на слуху, передаются из уст в уста. Это позволяет организаторам и клиентам не беспокоиться о добропорядочности персонала, предоставляемого фирмами, которые занимаются кейтерингом.

Поэтому цены на услугу кейтеринг могут казаться высокими, но хорошая, качественная организация праздника «от и до» не может стоить дешево. К тому же очевидны преимущества от этой услуги:

- Кейтеринг можно заказать в абсолютно любое место – какое-либо здание, работа, дом, лес, природа.

- Клиент освобождает себя от головной боли и массы хлопот, которые неизменно сопровождают подготовку к любым праздникам.

- Можно расслабиться и не волноваться за настроение гостей, свежесть блюд и прочие нюансы.