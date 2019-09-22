Цель вебинара – продажа, но продавать можно по-разному

Современный инфобизнес невозможен без вебинаров! Если кому-то это утверждение кажется голословным, пусть вобьет в поисковике слово «вебинар» или «вебинар онлайн-встреча» и сегодняшнее число. В том, что большинство инфобизнесменов используют вебинары нет ничего плохого, вопрос в том – как они их используют? Иногда кажется, что даже наши инфогуру считают единственной целью вебинара– это прямая продажа. А ведь этот универсальный инструмент интернет-маркетинга можно использовать гораздо шире.

На скучном вебинаре можно уснуть!

Недавно, я присутствовал на вебинаре одного, известного интернет-предпринимателя. Проходил он так. 10 минут ожидание и проверка связи, 5 минут на самовосхваление и почему надо покупать у меня, 10 минут на повторение общеизвестных аксиом и все остальное время (минут 40) – как выгодно приобрести МОИ же продукты. Своеобразный «магазин на диване», но только в интернете. Все бы ничего, это действительно хороший способ продаж, очень результативный и прибыльный. Но, в приглашении на вебинар ничего не было сказано ни о презентации новых и старых продуктов, ни, тем более, о том, что его будут на вебинаре продавать. В результате публика начала покидать вебинар задолго до его окончания.

Но, не будем о грустном. Лучше поговорим о том, для чего еще инфобизнесмены могут использовать вебинары:

• Онлайн-собеседования. Этот вид вебинаров стал популярен относительно недавно и пришелся по душе большинству инфобизнесменов, ценящих свое время. Действительно, даже собеседование по скайпу с 30 – 50 претендентами займет, в лучшем случае целый день, а вебинар отнимает всего пару часов.

• Онлайн-презентация нового товара. То есть, вебинар полностью посвящен вашему новому инфопродукту, и вы объясняете участникам – каким образом он (продукт) может решить их (пользователей) проблемы. При этом, очень важна честность. Не надо вводить людей в заблуждение расплывчатыми названиями и обещаниями подарков, которые потом оказываются возможностью купить со скидкой. Если уж продаете на вебинаре – продавайте честно и приглашайте честно. Пусть у вас будет 20 довольных участников, чем 300 разочарованных.

• Вебинар, как часть процесса онлайн-обучения. Эффективно именно как этап обучения. То есть, когда нужна массовая работа с аудиторией. Чаще всего напоминает урок в средней школе, особенно если не отключить чат. Кстати, доказано на практике, если вы не просто даете домашние задания, а еще и штрафуете за их невыполнение, это значительно увеличивает энтузиазм студентов.

• Вебинар-поощрение. Бонус для самых дорогих клиентов (не путать с бесплатными вебинарами, которые предваряют продажи). Это скорее поощрение за сотрудничество и благодарность за покупку. Можно придать мероприятию статус элитности, сделав его закрытым, но регулярным.

• Вебинар, как средство онлайн продаж. Об этом было в начале статьи. Никто не запрещает продавать свои товары на вебинарах, это гораздо эффективнее чем телемаркетинг. Но, повторюсь, люди должны знать, что их ждет на вебинаре, потому что фрустрированный пользователь больше к вам не придет. Хотите продавать, продавайте, но, не давайте людям повод думать, что их обманули.

И, все же, основная цель вебинара, – продажи. Даже бесплатные, рекламируют ваши инфопродукты, вас, как эксперта или убеждают ваших клиентов в том, что они не зря отдали свои деньги именно вам.

Помните о продажах, но старайтесь делать их с изяществом мушкетера, наносящего сопернику аккуратную ранку, а не алебардщика, на труды которого страшно смотреть.