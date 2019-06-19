Какими же функциональными возможностями обладает блокчейн?

Большинство пользователей Сети, интересующихся виртуальными валютами, непроизвольно сталкиваются вопросами, на которые необходимы ясные и понятные ответы. Самым популярный вопрос, звучащий на тематических формумах и вебинарах: "Что такое "blockchain" и какова его функциональность?". Эта статья имеет своей целью попытаться дать краткий, но обстоятельный ответ.

Итак...

Blockchain ("блокчейн") это технология построения распределённых цепочек информационных блоков (база данных), выстроенная по строго определённым правилам и защищенная от внешних манипуляций. Вопреки мнению, что блокчейн может применим только к криптовалютам, данная технология может быть распространена на любые взаимосвязанные информационные блоки.

Следует упомянуть, что большинство криптографических разработок современности основывается именно на этой технологии.

Почему именно блокчейн?

Ответ кроется в математике. Дело в том, что математика гарантирует внесение в базу данных только тех записей, которые соответствуют её, математики, правилам.

Внесение изменений в уже существующие записи, их подмена "задним числом" или иные манипуляции, ставящая под сомнение достоверность записей, распределённых по сотням, тысячам компьютеров, потребует выполнения огромного количества математических вычислений, а затраты на их выполнение окажутся несоизмеримо выше, чем результат, ожидаемый от манипуляций.

Поэтому блокчейн это надёжный оплот для сохранности любой значимой информации: будь то бухгалтерские учётные документы, записи об авторских и смежных правах, информация об объектах недвижимости и сделках с ней-в любое впремя суток на страже будет математика.

За счёт принципа распределения информационных блоков по всему земному шару становятся невозможным оказать политическое, административное или физическое воздействие на такую систему хранения данных. В том числе автор или её разработчики.

Какими же функциональными возможностями обладает эта технология?

Первое, что приходит на ум-обеспечение сохранности электронных денежных средств и иной информации, представляющей для нас ценность или характеризующих нас как объект экономической деятельности.

Второе-сохранение фактов о действиях, способных повлиять на нашу успешность в роли участников мировой экономики.

И третье, самое важное-блокчейн способен выполнять функцию автоматизированного арбитра, обладающего необходимой информацией для принятия решений при возникновении каких-либо экономических споров.

Заключение

Какой же вывод можно сделать о технологии блокчейн? В настоящее время, когда в погоне за собственной выгодой доверительные отношения способны повлиять на исполнительность участников, например, договорных отношений или контрактов, не всегда с пользой для одной из сторон, блокчейн способен оказаться своего рода "третейским судьей", на непредвзятость которого невозможно повлиять и который не будет сомневаться при вынесении приговора в виде экономической санкции.