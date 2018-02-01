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» » » » Продажа грузовиков марки Газель: ассортимент и условия реализации

Продажа грузовиков марки Газель: ассортимент и условия реализации

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Автор: Алексей Морозов
0
Фото:
buspiter.ru
Где используются грузовики, какие модели Горьковский завод предлагает своим покупателям? Особенности продажи отечественной техники.

Отечественные грузовые автомобили получили широкое распространение в различных сферах, связанных с грузоперевозками, строительством, монтажом и т. д. Многие модели характеризуются высокой проходимостью, мощностью и надежностью. Они подходят для агрессивных условий эксплуатации в городе, по районам и области. К числу наиболее популярной техники данной группы относятся автомобили Горьковского завода. Их продажа производится многими компаниями. Эксперты рекомендуют обращаться за покупкой только к официальным представительствам. Это поможет сэкономить средства и обеспечит гарантию получения качественной продукции.

Автомобили марки Газель: распространенные модели

Горьковский автомобильный завод выпускает большое количество техники различного назначения. Сегодня потребителям доступны:

  • грузовые и грузопассажирские фургоны;
  • бортовые авто;
  • изотермические фургоны;
  • автовышки;
  • самосвалы;
  • молоковозы;
  • хлебные машины;
  • фургоны, оснащенные рефрижераторами;
  • коммерческие автобусы.

Выбор модели определяется областью применения автомобиля. Продает грузовики ГАЗ компания «ЯрКамп», предлагая различные варианты на сайте http://www.buspiter.ru/catalog/gruzoviki-gaz.html. Тут можно изучить основные характеристики представленных моделей.

Продажа отечественных грузовиков: особенности

В официальном представительстве грузовики ГАЗ продаются на разных условиях. Для покупателей, не имеющих возможности сразу оплатить полную стоимость покупки, предлагаются выгодные кредитные программы. Самым удобным вариантом является лизинг. На его основании оформляется рассрочка на пятилетний срок. Для этого достаточно выплатить первый взнос размером в 15 % от общей стоимости.
Получить новую машину можно, имея в наличии старый автомобиль аналогичной марки. Такую возможность обеспечивает программа трейд-ин. Ее условия предполагают своеобразный обмен с доплатой. В данном случае имеющийся автомобиль должен иметь возраст не более пяти лет. Важно, чтобы его полноправным владельцем являлся непосредственно покупатель, не допускаются кредитные обязательства и другие юридические ограничения.
Автомобили марки Газель способны обеспечить решение задач предпринимательской деятельности различных направлений. Приобрести их можно по разумной цене, обратившись к надежным поставщикам.
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