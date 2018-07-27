Трактор МТЗ 82 – выгодное вложение средств!

МТЗ 82 – это универсальная машина для выполнения всех видов работ как в сфере сельского хозяйства, так и в других областях. Купить трактор МТЗ 82 новый – это значит приобрести себе достойного помощника в работе, ведь он может обрабатывать почвы различных структур, выполнять целый перечень работ в лесных хозяйствах, также будет полезен для коммунальных и дорожных нужд, успешно транспортирует грузы. Трактор выполнен таким образом, что может просто агрегатироваться с различными моделями навесного, прицепного и полунавесного оборудования.

Базовая комплектация модели МТЗ 82 предусматривает наличие многофункциональной ГНС с 6-ю выводами, что позволяет присоединять дополнительное оборудование. Задняя навеска фиксируется, спереди есть возможность крепления прицепного устройства. Следует отметить также, что такая техника – полноприводная. Модель МТЗ 82.1 оснащена кабиной увеличенного размера.

Существует возможность купить трактор МТЗ 82, цена которого будет увеличена за счет оснащения особой системой с координацией и контролем глубины обработки почвы. Есть также модели с реверс-редуктором, а также механизмом сдваивания колес.

Беларус 82 – универсальная машина с возможностью подключения дополнительного оборудования для удовлетворения различных хозяйственных потребностей. Также стоит отметить, что поставка и продажа комплектующих к нему деталей и запчастей не вызывает затруднений, большинство всегда есть в наличии.

Достоинства приобретения Беларус 82:

Богатый ассортимент навесного оборудования с простым и понятным подключением, позволяющим унифицировать технику для выполнения большого количества работ.

Производительность и проходимость техники даже в сложных условиях ландшафта. Экономичность двигателя и невысокие затраты. Беспроблемная замена и покупка комплектующих.