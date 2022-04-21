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Питерец.ру » События в мире » Премьер-министр Израиля заявил, что решения по обеспечению безопасности, принятые в Иерусалиме и Газе, «не являются политическими»

Премьер-министр Израиля заявил, что решения по обеспечению безопасности, принятые в Иерусалиме и Газе, «не являются политическими»

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Опубликовал: Вадик Котов
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CNN
Нафтали Беннет заявил, что решения по обеспечению безопасности, принятые в Иерусалиме и Газе, «не являются политическими»

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт заявил корреспондентам CNN, что меры безопасности, предпринятые израильским правительством в Газе и Иерусалиме, не были политически мотивированы.

«Все мои решения по безопасности, касающиеся действий на Храмовой горе или в Газе, не являются политическими. Я принимаю решения по существу», — сказал Беннетт в эксклюзивном интервью в среду главному международному ведущему CNN Кристиане Аманпур.

«Что правильно для безопасности и что правильно делать, я не собираюсь это менять. Я не собираюсь менять свои оборонные решения из-за политических соображений», — сказал он.

Храмовая гора, известная мусульманам как Харам аш-Шариф, является местом расположения мечети Акса, третьей по значимости святыни ислама. Это также место, где стояли первый и второй храмы, и оно считается самым святым местом в иудаизме.

В начале этого месяца хрупкому коалиционному правительству Израиля был нанесен серьезный удар, когда председатель коалиции Идит Силман подала в отставку, лишив правительство большинства.

Нынешнее коалиционное правительство было сформировано 13 июня 2021 года после четырех выборов менее чем за два года. В нее входят восемь партий, охватывающих весь спектр идеологий, от левой «Мерец» до «Новой надежды» и «Ямины» справа. Впервые в его состав входит арабская партия «Объединенный арабский список».

Беннетт сказал Аманпуру, что он ожидает, что «все члены коалиции примут участие в этом моменте».
«Мы знали, что будет тяжело. Мы знали, что когда вы соедините светское и религиозное, правых и левых, евреев и арабов вместе, на дороге будут ухабы, но это вызов, и я думаю, что впервые в Израиле, где существует уникальная возможность, Арабский лидер Мансур Аббас, который отделяет националистические элементы от простой заботы об израильских арабах, и я надеюсь, что он возьмется за дело и за свой народ».

Когда его спросили, думает ли он, что его правительство сможет выжить, Беннет сказал, что «для Израиля жизненно важно сохранить стабильность и успех этого правительства» и что он «убежден, что члены этого правительства и израильская общественность, если уж на то пошло, хотят чтобы добиться успеха, вот почему я думаю, что это удастся».
Недавнее насилие в Старом городе Иерусалима создало новые трудности для израильской коалиции.
В понедельник Беннет твердо возложил вину на ХАМАС, военизированную группировку, контролирующую Газу, обвинив ее в подстрекательстве палестинцев.
На видеороликах в социальных сетях видно, как палестинцы бросают камни в автобусы, которые евреи часто используют для посещения святых мест, и запускают петарды. На других видео запечатлены кадры израильских солдат, производящих аресты в здании мечети Акса и использующих дубинки для избиения людей на территории комплекса.
Аманпур настаивал на том, чтобы премьер-министр не думал, что появление израильских солдат в мечети вызовет напряженность.

Он обвинил в насилии «300 палестинских бунтовщиков», которые ворвались в мечеть со взрывчаткой и камнями. Они начали осквернять собственную мечеть, сжигать, бросать камни и не пускать на молитву около 80 000 порядочных мусульман. Моя обязанность как премьер-министра Израиля состоит в том, чтобы обеспечить свободу молитвы всем в Иерусалиме, включая мусульман, поэтому мне пришлось отправить полицейских, чтобы разогнать бунтовщиков, и это сработало».
«Позже восемьдесят тысяч мусульман продолжали мирно молиться», — сказал он.
Аманпур спросил премьер-министра, серьезно ли его правительство рассматривает возможность мирного процесса и прекращения израильско-палестинского конфликта.
Беннет возразил и сказал, что «не собирается экспериментировать с безопасностью израильтян».
«Мы передали Газу палестинцам. Мы вернулись к линиям 67-го года. Мы вытащили и изгнали живущих в Газе евреев, а взамен получили ад. В нас стреляли десятки тысяч ракет. Я не занимаюсь экспериментами с израильским народом. Что я буду делать и делаю, так это мир людей с людьми, снизу вверх, предоставляя больше рабочих мест для палестинцев и более высокооплачиваемую работу, и я должен сказать, что палестинцы переживают беспрецедентное процветание».
Amnesty International заявила, что израильское правительство сохраняет «незаконную блокаду сектора Газа», что усугубляет «гуманитарный кризис».
В беседе с CNN Беннетт указал на стрельбу в «Беэр-Шеве, Хадере, в центре Тель-Авива, где арабские мусульманские террористы, некоторые из которых связаны с ИГИЛ, только что пришли с винтовками и начали стрелять в людей на улице» в качестве доказательства того, что конфликт разгорается. увековечен с одной стороны.

«Я возражаю против понятия обеих сторон. Нет, когда они не нападают на нас, у нас нет с ними проблем», — сказал он. «Когда они нападают на нас, я должен дать им отпор и нанести удар по их террористическим базам, и это то, что сделал бы любой лидер, и это то, что я делаю».
В результате четырех нападений на мирных жителей в Израиле, в том числе трех палестинских боевиков, погибли 14 человек. Такое же количество палестинцев погибло в результате инцидентов на оккупированном Западном берегу, застрелено израильскими солдатами в ходе столкновений во время антитеррористических операций, якобы за бросание коктейлей Молотова и за то, что они бежали к контрольно-пропускному пункту.

Источник: CNN
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