По факту возгорания газопровода во Всеволожском районе возбуждено уголовное дело

Следственными органами СК России по Ленинградской области по факту горения газопровода во Всеволожском районе возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 217 УК РФ (Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).

Следствием установлено, что 19 ноября 2022 года области на 782 км магистрального газопровода «Белоусов-Ленинград» во Всеволожском районе Ленинградской области в нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов произошло разрушение трубы с последующей утечкой, воспламенением и потерей газа. Таким образом ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» причинен ущерб на сумму около 14 млн .рублей

По уголовному делу выполняется комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и лиц причастных к совершению преступления. Назначен ряд судебных экспертиз.