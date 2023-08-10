В Мариинском дворце состоялся круглый стол «Гомельщина вчера, сегодня, завтра»

Депутаты петербургского парламента Александр Ржаненков, Вячеслав Бороденчик, Вера Сергеева и Александр Новиков приняли участие в работе круглого стола «Гомельщина вчера, сегодня, завтра». Мероприятие прошло в Мариинском дворце. Депутаты вместе с представителями Правительств Санкт-Петербурга и Ленинградской области обсудили с членами делегации деловых кругов Гомельской области (Республика Беларусь) перспективы укрепления экономических и гуманитарных связей между регионами.

– Сегодня не только мы, но и весь мир хорошо видит, как укрепляется дружба и взаимодействие между нашими странами и нашими народами. Президенты, правительства России и Белоруссии ведут постоянную, системную работу для того, чтобы в нынешних непростых условиях мы стали ещё сильнее, мощнее и с успехом преодолели вызовы, которые ставит перед нами время. Хочу отметить, что и у нас в Петербурге для этого делается очень много. Наш Председатель Александр Бельский, депутаты Законодательного Собрания в составе делегации города уже не раз побывали в Белоруссии. Мы встречались с белорусскими коллегами в Петербурге. Сегодня колоссальная поддержка оказывается развитию взаимоотношений в сфере экономики, образования и культуры. Я уверен, что и сегодня наше общение обязательно приведет к конкретным результатам уже в недалёком будущем, – сказал Александр Ржаненков.

В составе делегации Гомельской области в Северную столицу приехали представители регионального отделения Белорусской ТПП, районных органов власти, промышленных предприятий, учреждений здравоохранения и социальной сферы. Гомельщина – крупнейший юго-восточный регион Республики Беларусь. Область обладает богатыми природными, экономическими и интеллектуальными ресурсами. В регионе сосредоточено более 20 % промышленного производства страны. Также одной из важнейших отраслей региональной экономики является сельское хозяйство – действуют более 200 сельхозпредприятий. В Гомельской области представлены различные виды туризма: культурно-познавательный, спортивный, гастрономический, религиозный, охотничий, производственный, рекреационный и агроэкотуризм. Брендом региона стало «Золотое кольцо Гомельщины» – маршрут, проходящий по девяти населенным пунктам и включающий 17 объектов туристической индустрии.