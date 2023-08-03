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Питерец.ру » Общество » В Мариинском дворце обсудили вопросы развития городской сферы общепита

В Мариинском дворце обсудили вопросы развития городской сферы общепита

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Опубликовал: Вадик Котов
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ЗАКС
На заседании экспертной группы профильной комиссии по инвестициям обсудили предложения представителей отрасли общественного питания

На заседании экспертной группы профильной комиссии по инвестициям обсудили предложения представителей отрасли общественного питания Санкт-Петербурга по созданию в туристических локациях города дополнительных объектов общепита. В дискуссии приняли участие руководители профильных городских комитетов и их подразделений, директора ряда петербургских компаний, работающих в индустрии, сооснователи известных ресторанных сетей.

Представители бизнеса обозначили ряд проблем, с которыми они сталкиваются в сфере общепита, озвучив свои позиции по этим вопросам. Один из участников обсуждения отметил важность принятия законов, стимулирующих предпринимателей инвестировать. По его мнению, развитие в городе такого направления индустрии, как фудтраки, представляющие собой передвижные предприятия общественного питания в виде специально оборудованного фургона или автоприцепа и предназначенные для приготовления и продажи еды, требует приравнивания их к нестационарным торговым объектам (НТО). Как отметил предприниматель, размещение мобильной гастрономической точки по договору на НТО, заключаемому на 5 лет, позволит повысить стабильность работы бизнеса и гарантировать надёжность капиталовложений.

В свою очередь представитель Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Алексей Литвенюк обратил внимание собравшихся на статус фудтраков как транспортных средств, подпадающих под действие Правил дорожного движения, которые накладывают соответствующие ограничения на их использование. Решением здесь, по его словам, является размещение мобильных заведений общепита на ярмарках. В качестве примера Алексей Литвенюк привёл территорию Южной дороги на Крестовском острове с расположенными на ней фудтраками, которая стала одной из точек притяжения для жителей и гостей Петербурга. В то же время он выразил готовность властей принять предложения бизнеса о других подобных локациях для размещения передвижных кафе и ресторанов.

Представители профильных городских комитетов также рассказали о планируемых мерах поддержки предприятий общепита. В частности, Алексей Литвенюк сообщил о предложении комитета к проекту бюджета города на 2024 год о субсидировании субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере общепита на сумму около 20 млн рублей. Средства планируется направить на компенсацию затрат бизнеса на подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров. Кроме того, по словам начальника отдела согласований и разрешений Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга Ивана Деревянко, властями в настоящее время прорабатывается вопрос о корректировке городского закона о зелёных насаждениях общего пользования (ЗНОП), которая позволит легализовать проведение ярмарок на территориях ЗНОП.

– Комитет сейчас определяет перечень соответствующих парков, где ярмарочная торговля будет наиболее востребована. Учитывая при этом, что она должна не только позволить развиваться бизнесу, но и не причинить ущерба местным жителям, которые пользуются этими зелёными зонами, – отметил он, добавив, что в указанный список могут подать свои предложения и предприниматели.

Среди других тем, прозвучавших в ходе дискуссии – участие представителей сферы общественного питания в крупных городских мероприятиях, расширение географии предприятий отрасли за счёт спальных и развивающихся районов, повышение миграционных требований к участникам рынка, нестабильность кадрового состава.

Завершая обсуждение, депутат ЗС СПб Дмитрий Панов поблагодарил собравшихся и отметил необходимость продолжения взаимодействия между представителями индустрии питания и городскими властями. Он также выразил готовность инициировать в будущем документ от комиссии с предложениями участников дискуссии в адрес Правительства города.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ЗАКС
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