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Питерец.ру » Общество » В Петербурге участники ивент-индустрии встретились для обсуждения проблем отрасли

В Петербурге участники ивент-индустрии встретились для обсуждения проблем отрасли

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Опубликовал: Вадик Котов
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В Петербурге участники ивент-индустрии встретились для обсуждения проблем отрасли

В Санкт-Петербурге прошло мероприятие, участники которого обсудили ряд вопросов, включая главные тренды современной ивент-индустрии, вопросы трудоустройства в ивент-агентство и входа в индустрию, перспективы взаимодействия ивента с государством, рецепты сохранения доброжелательных дружеских отношений в коллективе при удаленном режиме работы и т.д. Мероприятие объединило технических подрядчиков, артистов, менеджеров, агентства и прочих деятельных и неравнодушных участников ивент-отрасли.

Основатель агентства Роман Поляков заявил, что в сегодняшних условиях для успешного продвижения на рынке более не нужно концентрироваться на рекламе в Instagram и маркетинговом плане. Усилия стоит сфокусировать на создании своей истории и своего бренда, идентификации на рынке, ведении с клиентом долгосрочной работы, направленной на выстраивание взаимовыгодного партнерства.

Сегодня в ивент-индустрии отсутствует среднесрочное планирование. Еще один тренд связан с ростом ценности живого общения. Пусть у мероприятия будет небольшой бюджет, без внушительной шоу-программы, главное - это создание приятной атмосферы, наличие музыки и вкусной еды. Во главу угла должен быть поставлен личный контакт.

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