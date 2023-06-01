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Питерец.ру » Общество » В Петербурге общественники просят губернатора проверить деятельности комитета по контролю за имуществом в связи с обращением представителей ТСЖ «Шуваловское»

В Петербурге общественники просят губернатора проверить деятельности комитета по контролю за имуществом в связи с обращением представителей ТСЖ «Шуваловское»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Народный фронт
Народный фронт просит губернатора организовать проверку деятельности комитета по контролю за имуществом в связи с обращением представителей ТСЖ «Шуваловское»

Народный фронт в Петербурге просит губернатора города организовать проверку деятельности комитета по контролю за имуществом в связи с обращением представителей ТСЖ «Шуваловское».

В региональное отделение Народного фронта в Санкт-Петербурге поступило обращение представителей ТСЖ «Шуваловское», расположенного в доме № 2 по Учебному переулку, а также коллективное видеообращение жильцов этого дома. Они попросили помочь отстоять право жильцов на законное оформление земельного участка, на котором стоит их дом, а также помочь добиться возврата снесенного общедолевого имущества собственников дома.

По данным заявителей, в апреле 2023 года сотрудниками комитета по контролю за имуществом Петербурга было демонтировано и увезено имущество, принадлежащее собственникам дома: 79 секций металлического забора, ворота, калитки, 2 шлагбаума, летняя металлическая веранда, контейнерная площадка, металлическая бытовка. Люди, производящие демонтаж, не предъявили при этом никаких разрешительных документов на снос.

Как следует из представленных ТСЖ документов, данный земельный участок сформирован и поставлен на кадастровый учет в мае 1999 года, а ограждение установлено ТСЖ в соответствии с договором подряда от августа 2008 в период действия договора аренды на этот земельный участок.

Заявители сообщили, что в 2019 году их ТСЖ уже судилось с комитетом по контролю за имуществом и в двух инстанциях выиграло дело о признании незаконным и отмене постановления комитета о привлечении ТСЖ к административной ответственности за якобы незаконное размещение объектов благоустройства на земельном участке под домом, принадлежащем ТСЖ. То есть суд дважды признал все установленные жильцами объекты законными, размещенными не самовольно, а в соответствии с договором аренды. Однако, несмотря на решения судов, сотрудники комитета по контролю за имуществом города приехали и все снесли.

Заявители добавили, что до оспаривания в вышестоящем суде постановления суда с установленным фактом правомерного возведения элементов благоустройства комитет по контролю за имуществом и комитет имущественных отношений не имели законных прав на демонтаж имущества ТСЖ, а равно и на вывоз данного имущества, без предоставления официального документа, подтверждающего правомочия данных действий.

«Жильцы рассказали нам, что после незаконного сноса забора нарушены все меры по контртеррористической защите двора. Дети полностью лишены безопасного пребывания на детской площадке, прилегающей к проезжей части, которая раньше была ограждена забором. Также после сноса современной закрытой контейнерной площадки поддержание чистоты во дворе дается сложнее, так как мусор теперь разлетается по двору. Мы считаем, что налицо искусственное ухудшение инфраструктуры ранее образцового ТСЖ», - рассказала руководитель регионального отделения Народного фронта в Санкт-Петербурге Екатерина Машкова.

Народный фронт в Петербурге направил обращения губернатору и прокурору города, а также в Следственный комитет РФ с просьбой организовать проверку по указанным в заявлении фактам, разобраться в законности и правомерности действий представителей комитета по контролю за имуществом по демонтажу и изъятию имущества, принадлежащего ТСЖ на законных основаниях, подтвержденных решением суда.

Источник: Народный фронт
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