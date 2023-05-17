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Питерец.ру » Общество » В Петербурге общественники выступили с инициативой обязать госорганы оплачивать проведение обследования для признания дома непригодным для проживания

В Петербурге общественники выступили с инициативой обязать госорганы оплачивать проведение обследования для признания дома непригодным для проживания

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Опубликовал: Питерец
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Народный фронт
Народный фронт выступил с инициативой обязать госорганы оплачивать проведение обследования для признания дома непригодным для проживания

Народный фронт в Петербурге выступил с инициативой обязать государственные органы оплачивать проведение обследования для признания дома непригодным для проживания. Соответствующее обращение направлено в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга.

Так, в региональное отделение Народного фронта в Санкт-Петербурге обратились собственники квартир в доме №5 по Советскому проспекту в Сестрорецке. Они пожаловались представителям президентского движения на плохие условия жизни и непризнание администрацией Курортного района Санкт-Петербурга их дома непригодным для проживания.

По данным заявителей, их двухэтажный деревянный дом построен в 1917 году. Он состоит их 4-х квартир, в которых нет удобств: нет газа, канализации, холодной воды, отопления, туалета, ванной. В доме печное отопление и баллонное газоснабжение. В доме проживают многодетные семьи, пенсионеры и инвалиды. Так, к примеру, по словам заявителей, в одной из квартир живет женщина с двумя несовершеннолетними детьми и её родители-инвалиды: семья стоит на очереди как нуждающиеся в жилье с 1976 года, что на сегодняшний день составляет срок более 35 лет.

Собственники одной квартиры уже обращались в Администрацию района с заявлением о признании квартиры непригодной для проживания. По их словам, в 2006 году в доме был пожар на втором этаже, прямо над квартирой, находящейся у них в собственности. В 2021 году администрация района признала эту квартиру подлежащей капитальному ремонту и рекомендовала собственникам квартиры обеспечить выполнение строительных работ до конца 2024 года. Кроме того, специализированная организация в августе 2022 года провела обследование этой квартиры и признала ее непригодной для проживания по техническому состоянию.

«На данный момент в законодательстве не прописано, кто именно должен оплачивать проведение обследования для признания дома непригодным для проживания. В итоге, финансовое бремя возлагается на самих жильцов. Мы просим ответственных лиц рассмотреть возможность внесения изменения в законодательство и обязать государственные органы самостоятельно оплачивать такого рода обследования», - отметила руководитель регионального отделения Народного фронта в Санкт-Петербурге Екатерина Машкова.

Источник: Народный фронт
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