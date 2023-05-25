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Питерец.ру » Общество » В Мариинском дворце наградили победителей конкурса «Мой законопроект»

В Мариинском дворце наградили победителей конкурса «Мой законопроект»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗАКС
Депутаты Всеволод Беликов и Владимир Носов сегодня в Мариинском дворце вручили награды победителям и участникам конкурса «Мой законопроект»

Депутаты Всеволод Беликов и Владимир Носов сегодня в Белом зале Мариинского дворца вручили награды победителям и участникам конкурса «Мой законопроект». В мероприятии, которое вот уже пятый год проводится петербургским парламентом, принимают участие петербуржцы в возрасте от 18 до 35 лет. Каждый из них может представить концепцию наиболее актуального, по его мнению, для нашего города закона. Заявки рассматриваются действующими депутатами – членами комитета по законодательству. Работы оцениваются в трёх номинациях: «Актуальность и практическая значимость», «Социально-экономическая значимость» и «Исследовательская деятельность в законотворческой работе». В этом году на конкурс поступило уже 23 конкурсных работы.

– Хочу отметить достаточно высокий уровень большинства конкурсных работ. Вы очень хорошо раскрыли заявленные темы. Поэтому выбор победителей для нас стал серьёзным испытанием. Мы спорили и даже привлекали к обсуждению профессиональных консультантов. В результате депутаты получили много полезной информации для размышления и дальнейшей работы по совершенствованию городского законодательства. Ваш труд точно не останется только на бумаге. Важная, актуальная для людей идея имеет не меньшее значение, чем готовый проект. В число основных задач этого конкурса входит не только поиск и поддержка новых юридических талантов, но и обеспечение устойчивой обратной связи Законодательного Собрания с молодым Петербургом, – сказал участникам конкурса председатель комитета по законодательству Всеволод Беликов.

Победителями в номинации «Актуальность и практическая значимость» были признаны Дмитрий Давыдов и Матвей Чернышов, с предложениями о новых мерах по защите здоровья несовершеннолетних. В номинации «Социально-экономическая значимость» высшие оценки получили проекты Алисы Госс – о стимулировании инновационно-инвестиционной активности, и Арины Карнаковой – о совершенствовании городского закона об образовании. Лидерами в номинации «Исследовательская деятельность в законотворческой работе» стали Михаил Орлов, посвятивший свою работу развитию взаимодействия города с НКО, и Валерия Тимофеева, предложившая усовершенствовать закон о библиотечном деле.

Источник: ЗАКС
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