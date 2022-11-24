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Питерец.ру » Общество » В Кронштадтском районе намерены закупить продукты для детсадов по завышенным ценам

В Кронштадтском районе намерены закупить продукты для детсадов по завышенным ценам

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Опубликовал: Anton78
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ВКонтакте
В Кронштадтском районе намерены закупить продукты для детсадов по завышенным ценам

В среду, 23 ноября, Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга объявила тендеры на поставку продуктов в детские сады в 2023 году. Однако заявленные цены на закупку оказались существенно выше, чем в других районах города.

Так, стартовая цена за килограмм замороженной говядины, по версии чиновников Кронштадтского района, составляет 696 рублей. Для сравнения, в настоящее время проходят аналогичные тендеры для детсадов Колпинского района, и там цена за кило замороженной говядины составляет не более 631 рубля. Разница составила 65 рублей. Учитывая, что Кронштадтский район только по одному тендеру намерен закупить почти 1,2 тонны, то сверхприбыль потенциального поставщика составит почти 80 тысяч рублей. И это только на закупке говядины.

А между тем, цены оказались завышены и по остальным позициям. По версии кронштадтских чиновников, стоимость килограмма огурцов должна составлять 170 рублей. В Колпинском районе эта же позиция оценивается в 122 рубля. Разница почти 50 рублей. Разница в цене томатов в двух районах меньше – порядка 20 рублей.

В целом за всю партию потенциальный поставщик продуктов в детсады Кронштадтского района получит на 100 тысяч рублей больше, чем при заключении контракта с детсадами Колпинского района. Сумма может показаться незначительной, но следует учитывать, что это только один из тендеров на небольшую часть продуктов, необходимых детсадам.

Более того, нам удалось обнаружить, что завышенные цены фигурируют в тендерах, разыгрываемых во Фрунзенском районе. Отметим, что цены на многие позиции идентичны – и во Фрунзенском, и в Кронштадтском районах огурцы одинаково оцениваются по 170,35 рубля за килограмм. Такое совпадение крайне маловероятно.

Дело в том, что стоимость продуктов оценивается путем запроса коммерческих предложений от нескольких компаний-поставщиков, а затем на их основе по специальной формуле выводится итоговый показатель. В небольшом городе, где работает 2-3 поставщика, результат зачастую идентичен, но в Петербурге такая ситуация достаточно маловероятна.

Причина сложившейся ситуации может крыться в руководителях Кронштадтского и Фрунзенского районов. В первом недавно сменился глава, администрацию возглавил Андрей Кононов. Чиновник близко знаком с губернатором Александром Бегловым. В прошлом Беглов в нарушение закона назначил Кононова, на тот момент замглавы Кронштадтского района, руководителем Фонда «Кронштадтского Морского собора». Прокурорская проверка выявила в таком совмещении должностей конфликт интересов. После другого инцидента с превышением должностных полномочий Кононов и вовсе был вынужден уволиться из администрации. В октябре 2022 года Беглов вернул Кононова в Кронштадтский район, причем сразу на пост главы.

Глава Фрунзенского района Константин Серов также давно и тесно связан с Александром Бегловым. Серов поддерживал губернатора в его конфликте с экс-спикером ЗакС Вячеславом Макаровым. А в мае текущего года Беглов назначил Серова зампредседателя ключевого Экспертно-координационного совета по социальному и здоровому питанию. Именно Серов теперь курирует работу всего сектора, в том числе школьное и дошкольное питание.

Кроме того, Серова называют покровителем комбината «Продрезерв» (до 2022 года «ТЗБ «Петроградская»). Компания до 2018 года находилась на грани банкротства и почти не вела деятельности. Но с назначением Серова главой Фрунзенского района она начала массово получать госконтракты на поставку продуктов в детские сады. Сегодня «Продрезерв» имеет самый большой портфель контрактов в секторе и поставляет продукты в детсады нескольких районов.

В таком контексте уже не кажется совпадением, что цены на продукты оказались завышены в районах, руководители которых давно и близко связаны с губернатором Петербурга. Вероятно, вскоре можно ожидать появление «Продрезерва» и в Кронштадтском районе.

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