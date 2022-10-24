Яркий старт и ужасающий финиш. Как Роберто Манчини работал в «Зените»

Петербургский «Зенит» в российском футболе уже несколько лет имеет статус практически абсолютного доминатора. Питерскую команду поддерживают множество болельщиков, а некоторые из них делают ставки на результаты поединков. Бетторы зачастую выбирают те БК, которые могут предложить нечто действительно интересное. С Топ-10 букмекерских контор с тотализатором можно ознакомиться, пройдя по ссылке: https://bookmaker-ratings.ru/vse-totalizatory/.

Роберто Манчини приехал в Санкт-Петербург, чтобы выигрывать трофеи. В «Зените» итальянский наставник пошел по пути Пепа Гвардиолы - стал строить свой футбол. Отличительная особенность игры итальянца - интенсивность: быстрый переход из атаки в оборону, стремительный выход в наступление, розыгрыш мяча с минимумом передач. По этой причине уже летом мистер отказался от услуг Жулиано и Данни, предпочтя им новичка Дриусси. Его сильные качества: открывания в зонах перед штрафной и быстрое распределение мяча партнерам (одним-двумя касаниями).

При Манчини «Зенит» выдал мощный старт, ни разу не проиграв в первых 12 турах чемпионата России (8 побед и 4 ничьи). Это сыграло с тренером злую шутку: убедило в правильности выбранного пути и своем превосходстве над конкурентами.

В первой части сезона «Зенит» играл от себя, уделяя минимальное внимание деталям соперника. В 2018-м году «Зенит» уже дважды делал серьезные перестроения под соперника: в матчах с «Ростовом» (0:0) и «Уфой» (2:1) питерцы играли по схеме с тремя защитниками - большую часть матча и всю игру соответственно.

«Зенит» в первой части сезона проиграл «Локо» (0:3). Юрий Семин наше слабое место у соперника - взрывной Фарфан играл в зоне самого медленного центрального защитника (сначала им был Мевля, а после замены словенца таким игрокам стал Иванович), сделал дубль и голевую передачу. Роберто Манчини такого места у соперника найти не сумел, а свою проблемную зону не замаскировал.

В результате, итальянский тренер не мог или не хотел учиться на собственных ошибках, и бесславно покинул Северную столицу.