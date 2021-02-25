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Питерец.ру » Культура » В Петербурге пройдет вечер памяти Анны Ахматовой

В Петербурге пройдет вечер памяти Анны Ахматовой

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Опубликовал: Вадик Котов
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Невзгоды и превратности биографии одного из величайших поэтов Серебряного века

5 марта в 20:00 в арт-кафе «Coffee Art Hall» состоится вечер памяти Анны Андреевны Ахматовой. Организатором мероприятия выступит широко известное в литературных кругах Санкт-Петербурга творческое объединение – артель поэтов «НеоЛира».

В этот день, в 55 годовщину со дня смерти Анны Ахматовой, прозвучат стихи и поэмы великого поэта в исполнении резидентов проекта «НеоЛира». Стихи, которые максимально полно и ярко отражают тяжёлую жизнь и многогранный творческий путь Анны. Стихи, которые, пройдя через огромный пласт времени, не потеряли своей актуальности и сейчас, в 2021 году. Стихи, которые живут в сердцах и головах сотен тысяч людей по всему миру.

Артель поэтов «НеоЛира» во главе с продюсером Антоном Тарасовым – уже нашумевшее в Петербурге объединение современных литераторов. На счету объединения десятки мероприятий, каждое из которых неизменно собирает полные залы. Среди состоявшихся мероприятий артели: квартирники, флешмобы, открытые микрофоны, концертные программы и многое другое.

Дата и время: 5 марта 2021 года, в 20:00 часов

Место проведения мероприятия: Coffee Art Hall

Адрес: ул. Сытнинская, 14. (ближайшая станция метро Горьковская)

Билеты на вечер памяти Анны Ахматовой можно приобрести уже сейчас по ссылке.

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