Выставка «X-Ray Men»

Музей Эрарта представляет выставку британского фотографа Ника Визи, который рассекречивает скрытый смысл обычных вещей с помощью рентгеновских лучей.

· Искусство с элементами судебно-медицинской экспертизы

· Ироничный взгляд на проблему несоответствия внешнего внутреннему

· Снимки, позволяющие увидеть «начинку» сложноустроенных артефактов

Творчество Ника Визи часто характеризуют как «искусство с элементами судебно-медицинской экспертизы», и это неудивительно, ведь основным источником вдохновения для него служат рентгеновские снимки. Используя в большинстве своих работ рентген-технологии, Визи также прибегает к фотоманипуляции: обрабатывая изображения в Photoshop, он добивается максимальной плавности переходов между элементами композиций. Свою самобытную технику автор придумал случайно: работая фотографом и дизайнером в одном из британских утренних телешоу, он получил не самое увлекательное задание — одну за другой просвечивать рентгеновскими лучами банки с газировкой, чтобы выяснить, где содержится призовой код для розыгрыша подарков от компании Pepsi. Довольно быстро утомившись, Визи решил для разнообразия сделать рентгенографию собственным кедам — и был поражен тем, каким таинственно-притягательным получился результат. Дальнейшие эксперименты с различными материалами, такими как пластик, цветы и металлы, и с живыми моделями позволили фотографу, непрерывно совершенствующему свой творческий метод, научиться регулировать плотность и структуру изображения. Впрочем, «портретную» съемку художник предпочитает проводить не с живыми добровольцами, а со скелетами: для получения идеального снимка требуется высокая доза облучения.

«Я хочу увлечь людей, помочь им по-новому посмотреть на окружающие их предметы, — поясняет Визи. — Рентгенография — штука очень честная: она показывает вещи такими, какие они есть. В нашем поверхностном мире подобный взгляд на действительность освежает. Благодаря рентгеновским лучам можно увидеть внутреннее строение предметов и живых существ, оценить то, как совершенно они устроены, несмотря на возможные недостатки».

Работы Ника Визи избавляют предметы, идеи, технологии и людей от искусственных наслоений, порожденных нашим восприятием. Зритель попадает в ситуацию, в которой можно поразмышлять над ключевыми элементами, составляющими самую суть какого-либо явления или артефакта.

«Мне нравится показывать внутреннее устройство и принцип функционирования различных предметов. Рентгеновский снимок — это всегда открытие, а сам процесс сродни научной экспертизе, ведь он позволяет понять, из чего на самом деле сделаны вещи», — признается автор.

Произведения Визи позволяют осознать, насколько на самом деле совершенны технологии, воспринимаемые современным человеком как данность. Ведь даже привычный автомобиль — «Гангстеры в “понтиаке”» (2016) — на самом деле является невероятно сложным механизмом, который совершенствовался десятилетиями.

Творчество Визи — это еще и исследование вечной темы несоответствия внешнего внутреннему, хоть и решенное в несколько ироническом ключе.

Помимо фотографии художник использует такие техники, как лентикулярная печать, пластификация и видеоарт. Метод лентикулярной печати применяется им для создания динамических портретов, в основе которых лежат серии изображений. В результате получается не статичная, а подвижная картинка — перемещающийся в пространстве зритель мгновенно узнает запечатленного на ней персонажа по характерным движениям. Здесь, как и в других своих работах, Визи передает неповторимость мгновения, превращая его в достояние вечности.

Ник Визи. X-Ray Men

Даты проведения выставки: 8 октября 2021 — 6 февраля 2022

Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург

18+

Об авторе:

Ник Визи родился в Лондоне в 1962 году. Он начал строить карьеру в области рекламы и дизайна, но вскоре полностью посвятил себя фотоискусству. Полученное во время работы на телевидении задание просветить рентгеновскими лучами большое число банок с газированным напитком пробудило в нем профессиональное любопытство: созданная Визи серия необычных рентгеновских снимков принесла ему не только коммерческий успех, но и первую крупную выставку, которая состоялась в 2009 году в галерее Maddox в лондонском районе Мейфэр. Последовавшее за этим пристальное внимание со стороны музеев и художественных галерей обеспечило автору международное признание, в результате чего он получил заказ на изготовление самого большого рентгеновского снимка в мире. Изображение самолета Boeing 777 в натуральную величину украшает ангар бостонского аэропорта имени Логана.

Визи награжден рядом премий в сфере фотографии и дизайна, включая IPA Lucie Awards, AOP, PX3, D&AD, премии издательства Graphis и журналов Communication Arts и Applied Arts. В 2008 году он был выдвинут на международную премию IPA Lucie в номинации «Фотограф года». Его работы экспонировались в рамках масштабных выставок по всему миру, в том числе в Музее Виктории и Альберта (Лондон, Великобритания), в Сеульском центре искусств (Республика Корея) и в музее Fotografiska (Стокгольм, Швеция). Неповторимый творческий метод автора нашел применение и в специальных проектах, созданных по заказу Nike, Porsche, IBM, Bloomberg и европейской редакции журнала Time. Творчеству Визи также были посвящены телепрограммы на каналах BBC, NBC и Discovery Channel.

О музее Эрарта:

Музей Эрарта — крупнейший в России частный музей современного искусства. В его постоянной коллекции представлены около 2800 работ более чем 300 художников со всех регионов страны, а также авторские проекты, созданные Эрартой: тотальные инсталляции U-Space, «Озвученные истории картин», «Изолитература», «Изоанимация» и другие. Крупнейший в мире путеводитель Lonely Planet включил Эрарту в список наиболее интересных достопримечательностей Санкт-Петербурга, по мнению туристического портала TripAdvisor Эрарта входит в десятку лучших музеев России, журнал National Geographic зачислил Эрарту в пятерку петербургских «культурных жемчужин», обязательных к посещению. Музей Эрарта стал первым в стране музеем современного искусства, представленным на Google Arts and Culture Project.

Помимо постоянной экспозиции, в Эрарте ежегодно проходит 40 выставок живописи, скульптуры, фотографии, моды, дизайна, архитектуры и видеоарта. Ежегодно музей посещает около полумиллиона человек.