Рекорд, концерт, библиотека: Книжный салон удивил горожан в День рождения Петербурга

27 мая, в 318-ю годовщину со дня основания Северной столицы, состоялись мероприятия второго дня XVI Санкт-Петербургского международного книжного салона. На Дворцовой площади и в Главном штабе Государственного Эрмитажа встретились писатели, издатели и читатели, чтобы поздравить город самым «петербургским» способом – вниманием к книге и чтению.

Праздничная программа началась с флешмоба газеты «Комсомольская правда» на Дворцовой площади. Так, в День города петербуржцы установили новый рекорд – 343 человека одновременно читали свежий выпуск «Комсомолки». Самое массовое чтение газеты зафиксировал эксперт, поэтому флешмоб будет официально внесен в Книгу рекордов России. Партнером акции выступил Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения.

В рамках Всероссийского дня библиотек на Книжном салоне состоялось несколько дискуссий о современных «храмах знаний». Молодые сотрудники городских публичных библиотек обсудили, какие авторы и жанры популярны сегодня у горожан. Петербургское библиотечное общество и ЦГПБ им. В. В. Маяковского провели сессию «Читать нельзя выбрасывать» в рамках круглого стола «Разговор библиотекаря с издателем и книготорговцем». Еще один круглый стол был посвящен библиосфере и трендам развития библиотек в современных условиях.

Во второй день Книжного салона писатели провели презентации своих новых книг. Финалист премии «Национальный бестселлер» Александр Пелевин представил роман-триллер «Покров-17», Ксения Буржская – книгу «Мой белый», Дмитрий Воденников – сборник эссе и стихов «Приснившиеся люди». Состоялись презентации книг публициста Юрия Белова («Обыкновенное мещанство»), Александра Шевцова («Пойди туда, не знаю куда»), Аси Петровой («Свободная страна»), Анастасии Мироновой («Мама!!!»), Димы Зицера (серия книг «На педагогической волне») и других авторов.

Краеведы Алексей Шишкин и Эля Новопашенная представили читателям книгу «За фасадом: 25 писем о Петербурге и его жителях», а ученые-физики Ильдар Габитов и Татьяна Подладчикова рассказали о сборнике интервью «Физически это возможно», посвященных передовым явлениям в физике, способным изменить мир.

В рамках деловой программы Книжного салона состоялись круглые столы к 80-летию начала Великой Отечественной войны («Борьба с литературными штампами как часть борьбы с фальсификацией истории» и «От Второй мировой – к локальным войнам: отображение в документальной и художественной литературе»). В честь 200-летия со дня рождения Федора Достоевского прошел круглый стол «Ф. М. Достоевский. Синдром Кассандры: народ не услышал пророчества-предупреждения?».

Предприниматель и писатель Вячеслав Заренков представил международный социально-культурный проект «Созидающий мир», под эгидой которого проводятся выставки и творческие экспедиции, выходят книги и спектакли, реставрируются памятники и храмы.

Серию профессиональных дискуссий продолжили российские и зарубежные эксперты. Михаил Казиник, Майя Кучерская, Барбара Бейг и Егор Москвитин встретились на сессии «Быть писателем – это талант или ремесло». Татьяна Галактионова, Мэри Хилэр Тавеннер, Сергей Дебижев оценили, какую пользу несет чтение. Представители MyBook и «ЛитРес» стали спикерами онлайн-сессии «Аудиокниги как супертренд», а Мария Галина, Николай Кудрявцев, Константин Мильчин, Валерий Шлыков собрались на круглом столе «Как пишут о фантастике в России?», чтобы поговорить о различиях российской и мировой фантастики.

Посетители Детской площадки отправились в Древнюю Грецию с писателем и историком Андреем Дубровским, а петербургский сказочник и музыкант Константин Арбенин раскрыл свои секреты и рассказал детям, как подружиться с летом. Маленькие читатели приняли участие в мастер-классах от издательств и петербургских библиотек: «Большое путешествие маленькой улитки», «Как Шлеп обиделся», «Загадочный Петербург», «Ювелирная фабрика Финдуса». Представители издательств «Самокат», «Розовый жираф», «Поляндрия», «Карьера Пресс» и «Компасгид» выступили на круглом столе для издателей, родителей и подростков «“Сложные“ темы в детской и подростковой литературе». Состоялись презентации детских книг Ольги Громовой («Вальхен»), Александра Троицкого («Успевай»), Евгении Гюнтер («Я — Принцесса!»), встречи с Асей Петровой и др.

На Дворцовой площади в День города развернулся настоящий праздник с участием творческих коллективов. Маленькие гости Книжного салона посмотрели мультфильм «Фиксики», приняли участие в викторине от Симки и Нолика, увидели спектакль «Сон Петра» Музыкального театра Анастасии Шведовой и цирковое представление от цирка «Монгольфьори». Издание «Петербургский дневник» провело литературную игру, а телекомпания «СТС» и «Мозгобойня в Питере» подняли настроение посетителей с помощью интеллектуального кулинарно-литературного квиза. Участников встретил ведущий шоу «ПроСТО кухня» на СТС, автор шести кулинарных книг Александр Белькович, ставший шеф-поваром в 21 год. Сильнейшие участники и команды получили ценные призы.

Живой звук и легкая музыка от петербургской группы «Дунаевский Orchestra» стали продолжением культурной программы на Дворцовой площади. Глава коллектива Константин Дунаевский назвал концерт «удивительным» – выступление состоялось, несмотря на непогоду. Музыкальную эстафету подхватила актерско-музыкальная группа «The Big Buddy Band», чьи каверы на известные французские и английские композиции подарили зрителям хорошее настроение. Вечер завершился показом передачи «Малая Родина» от телеканала «Санкт-Петербург».

XVI Санкт-Петербургский международный книжный салон продолжит работу 28 и 29 мая. В программе – встречи с авторами, презентации книжных новинок, автограф-сессии, круглые столы и лекции.