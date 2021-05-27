На Книжном салоне представлены региональные и зарубежные издательства

В XVI Санкт-Петербургском международном книжном салоне помимо петербургских и московских издательств участвуют представители регионов и других стран. В уличном павильоне на Дворцовой площади открыты стенды Республики Крым, Республики Беларусь, Социалистической Республики Вьетнам, архангельского издательства «Лоция», эстонского издательства Alexandra. Здесь можно найти популярные книги для детей и взрослых, а также редкие книги, многие из которых приехали в город на Неве в одном экземпляре.

На объединенном стенде Крыма работают сотрудники издательств «Альбатрос» (Севастополь) и «Нижняя Орианда» (Симферополь). Здесь представлено более 1000 книг нескольких крымских издательств.

Как рассказал директор издательства «Альбатрос» Михаил Новиков, на стенде есть книги по истории Крыма и России, истории Крымской войны, издания, посвященные русским императорам, дворянству, усадьбам Крыма и природе полуострова. Читателям предлагают также книги об обороне Севастополя и о партизанском движении времен Великой Отечественной войны, книги для детей 4–12 лет, сказки на основе крымских легенд и сами крымские легенды, а также путеводители и альбомы.

«Крым участвует в Санкт-Петербургском книжном салоне регулярно, начиная с 2015 года. Больше всего у нас покупают историческую литературу и путеводители», – отметил М. Новиков.

«Мы привезли около 300 наименований – книги пяти издательств. Лучше всего покупают книгу Аллы Васильевны Ханило „Чехов в Ялте“. Уже заканчивается!» – рассказала директор издательства «Нижняя Орианда» Наталья Дымникова.

Еще один участник экспозиции – литературно-издательский центр «Лоция» из Архангельска. Санкт-Петербург и Архангельскую область связывают имена Федора Абрамова, 100-летие которого планировали отмечать на Книжном салоне 2020 года, Иосифа Бродского, сосланного на полтора года в Коношский район Архангельской области, Михаила Ломоносова, уроженца Архангельской губернии, выдающегося русского ученого и поэта.

«У нас представлены книги архангельского классика Федора Александровича Абрамова, хорошо знакомого Петербургу, книги поэтессы Ольги Фокиной, книги известного писателя, лауреата многочисленных премий Павла Кренева, а также наши местные краеведческие издания: Шенкурский, Виноградовский, Няндомский районы. Петербуржцы чаще всего спрашивают книги, связанные с морем. Были книги о морских офицерах, но уже закончились», – отметила директор издательства «Лоция» Тамара Овчинникова.

Республика Беларусь участвует в Книжном салоне в 7-й раз. В составе экспозиции – более 1000 книг восьми белорусских издательств. На стенде представлены детские книги, энциклопедии, страноведческая и учебная литература, фотоальбомы.

«Самое популярное – это детская литература! За остальным приходят специалисты, „целевые“ покупатели, которые хорошо знакомы с нашими книгами. Есть книги в одном экземпляре – многие из них составят достаточно большую часть экспозиции в Российской Национальной Библиотеке, и это одна из целей нашего участия. Мы привозим большое количество книг, которые потом будут доступны петербуржцам в РНБ», – отметил директор издательства «Вышэйшая школа» Александр Нечай.

Вьетнам участвует в работе Книжного салона во второй раз – впервые это случилось в 2019 году. Среди экспонатов – книга «Деятельность Нгуен Ай Куока в Советском Союзе (1923–1938 гг.)» государственного политического издательства «Правда», а также другие издания о Президенте Хо Ши Мине, художественные книги и литература для детей. Продаж на стенде пока нет, но в планах – участие Вьетнама в следующем Книжном салоне.

«Хо Ши Мин владел несколькими языками, включая русский. Он сам писал книги, стихи, делал переводы. Одна из его знаменитых книг – „Тюремный дневник“. К нам приходит много посетителей, спрашивают о книгах, но вьетнамские книги в России пока не издаются и не продаются», – рассказала кандидат филологических наук Ида Андреева.

XVI Санкт-Петербургский международный книжный салон проходит с 26 по 29 мая. Площадками мероприятия впервые стали Дворцовая площадь и Главный штаб Государственного Эрмитажа. В программе – более 200 мероприятий: встречи с авторами, презентации книжных новинок, автограф-сессии, круглые столы и лекции. Стенды издательств развернуты в уличном павильоне на Дворцовой площади и в здании Главного штаба.