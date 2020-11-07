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Питерец.ру » Культура » Съемки телевизионного шоу "Герои нашего времени"

Съемки телевизионного шоу "Герои нашего времени"

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Опубликовал: Елизавета Ронгинская
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Фото:
© CC0
ТЮЗ им. А. А. Брянцева совместно с телеканалом «Санкт-Петербург» проводит съемки 7-го выпуска проекта в жанре телевизионного шоу "Герои нашего времени".

9 ноября 2020 года в 15 Санкт-Петербургский ТЮЗ им. А. А. Брянцева совместно с телеканалом «Санкт-Петербург» проводит съемки 7-го выпуска проекта в жанре телевизионного шоу «Герои нашего времени».
Современные герои – кто они? На чьих примерах сегодня воспитывается молодое поколение? Эти вопросы обсудят гости и участники этого беспрецедентного проекта на Большой сцене ТЮЗа, которая на время превратится в настоящую телестудию. Трансляция передачи состоится на канале Санкт-Петербург 15 ноября в 20.35.
Концепция проекта предполагает встречу в студии «экранных» героев – известных артистов, воплотивших на театральной сцене или в кино роли людей, совершивших подвиг и «реальных» героев – наших современников, которые стали их прототипами. Условно разделившись на две группы, гости рассуждают о том, что такое долг и призвание, патриотизм и самоотверженность, преданность своему делу и профессии.
Проект, на сегодняшний момент уже ставший доброй традицией, ежегодно поддерживают Правительство и Законодательное собрание Санкт-Петербурга.
7-й выпуск проекта «Герои нашего времени» посвящен 75-летию Победы нашей страны в Великой Отечественной войне. Гости проекта – ветераны, пережившие войну и выстоявшие, рассказывают новым поколениям молодежи и школьников о событиях, очевидцами которых они стали, о том, что помогало им вынести суровые испытания.
В 7-м выпуске проекта «Герои нашего времени» будет обсуждаться следующие темы:
1. Ученые-конструкторы во время Великой Отечественной войны. Советский инженер–
конструктор Михаил Ильич Кошкин, создатель и первый главный конструктор легендарного
танка Т-34. Фильм «Танки» (2018 г.).
Гости: создатели фильма «Танки» режиссер Ким Дружинин и заслуженный артист РФ Андрей
Мерзликин.
2. Подвиг разведчика Николая Кузнецова. Фильм «Отряд специального назначения» (1987
г.).
Гости: народный артист РСФСР Александр Михайлов, сыгравший в фильме главную роль
разведчика Николая Кузнецова. Юрий Кобаладзе, советский журналист и разведчик, профессор
МГИМО МИД России, радиообозреватель
3. Дети блокадного Ленинграда. Фильм «Крик тишины» (2019 г.). Спектакль ТЮЗа им. А.
А. Брянцева «Парень из прошлого». Гости: Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих, артисты Алина Саргина и Лева Гиршов; артисты ТЮЗа им. А. А. Брянцева Анна Слынько, Мария
Соснякова, Михаил Касапов.
4. Подвиг медицинских работников во время Великой Отечественной войны. Медики –
герои нашего времени.
Гости – заслуженная артистка Российской Федерации Таисия Калинченко, сыгравшая роль
медработника Лены Огородниковой в фильме «На всю оставшуюся жизнь» (1975 г.).
Константин Жданов, главный инфекционист Министерства Обороны РФ.
Проект в жанре телевизионного шоу «Герои нашего времени» стартовал в 2014 году, когда в обществе назрела необходимость поговорить с новым поколением о главных ценностях нашей жизни на понятном ему языке. В эпоху засилья интернета и агрессивных масс-медиа молодежь все чаще теряет важные жизненные ориентиры. Будущее России грозит оказаться в руках поколения, для которого кумирами стали герои западных комиксов. За разработку и воплощение проекта в жизнь ТЮЗ им. А.А. Брянцева взялся совместно с телеканалом «Санкт-Петербург», ведь ресурсы телевидения позволяют расширить зрительский охват проекта в сотни раз, тем самым рассказав подросткам о вечных жизненных ценностях; о важном и преходящем.
В мае 2018 года проект был отмечен Премией Правительства Санкт-Петербурга в области культуры и искусства за 2017 г. Почетные награды вручены соавторам проекта – директору ТЮЗа им. А.А. Брянцева Светлане Лаврецовой и заместителю генерального директора телеканала «Санкт-Петербург» Ольге Разиной.
«Герои нашего времени» сегодня – это уникальный в истории театра и телевидения проект, который не просто отвечает всем законам жанра телешоу, но гармонично и успешно сочетает в себе развлекательный формат с ярким социальным звучанием.. Формат проекта предполагает доверительную беседу с подрастающим поколением о патриотизме на понятном молодежи языке. «Герои нашего времени» - это, прежде всего, увлекательное шоу с интересными гостями и участниками. Глядя на них, зрители шоу, школьники старших и средних классов, получают заряд мотивации к развитию, личностному росту, получению хорошего образования и воспитанию в себе самых лучших качеств. Театр ведет активную работу с городскими образовательными учреждениями и Комитетом по образованию, который способствует распространению информации о проекте и непосредственно записей программы среди учеников и педагогов, благодаря чему в школах проходят обсуждения, учащиеся пишут сочинения. Это способствует популяризации проекта, который обретает мощный социальный эффект.
Источник: ТЮЗ имени А.А. Брянцева
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