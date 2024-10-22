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Питерец.ру » Экономика » Разработка СПбГУ рекомендована для использования в странах БРИКС

Разработка СПбГУ рекомендована для использования в странах БРИКС

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Опубликовал: Вадик Котов
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СПбГУ
Деловой совет БРИКС утвердил отчет с рекомендованными для использования в странах БРИКС международными платежными инструментами, куда вошла Децентрализованная система межбанковских сообщений (ДСМС).

Деловой совет БРИКС утвердил отчет с рекомендованными для использования в странах БРИКС международными платежными инструментами, куда вошла Децентрализованная система межбанковских сообщений (ДСМС). Архитектура для этой системы была разработана в Центре технологий распределенных реестров Санкт-Петербургского государственного университета (ЦТРР СПбГУ).
Основная задача разработки — дать возможность любой стране проводить независимую финансовую политику и обеспечивать конфиденциальность передаваемых сообщений.

В 2024 году Россия председательствует в объединении стран БРИКС, при этом ключевым направлением работы является укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. Саммит БРИКС проводится в Казани 22−24 октября и сосредоточен на развитии предпринимательства в условиях глобальных изменений, поддержке плавного освоения новых рынков и укреплении связей между правительствами, деловыми кругами и сообществами стран БРИКС.

Еще в 2018 году среди главных направлений работы БРИКС было обозначено создание новой платежной системы для стран объединения. Первые шаги в этом направлении эксперты СПбГУ начали делать еще в 2019 году, а в 2022-м была представлена полноценная версия децентрализованной системы межбанковских сообщений, что стало особенно актуально в условиях незаконных ограничений на платежи со стороны ряда государств.

Разработка Университета была отмечена премией «Технологический прорыв — 2022» в номинации «Преодоление барьеров и открытие новых возможностей» и вошла в список инициатив для обеспечения экономического суверенитета России. Также компоненты ДСМС сегодня успешно применяются в работе платформы для трансграничных расчетов Российского союза промышленников и предпринимателей.

Планируется, что все финансовые инструменты, предложенные в отчете делового совета БРИКС, пройдут международное тестирование, а в дальнейшем смогут интегрироваться с существующими национальными платежными системами в странах БРИКС. Это откроет возможность совершать платежи в национальных валютах с помощью смартфонов легко и быстро.

Согласно предложению, единый многонациональный платежный механизм поможет повысить прозрачность платежей, поддержать инновации путем предоставления финансовым учреждениям новых возможностей и инструментов, расширить финансовую доступность путем установления взаимодействия национальных платежных инфраструктур стран БРИКС, а также увеличить доли национальных валют в трансграничных расчетах.

Сегодня Санкт-Петербургский государственный университет уделяет большое внимание не только реализации образовательных программ и научных исследований, направленных на изучение стран БРИКС+, но также активно включен в международную повестку, что позволяет предлагать решения ключевых вопросов сотрудничества стран БРИКС+ и выступать в качестве экспертной организации по вопросам международного права, медицины, предпринимательства и многим другим. Например, несколько лет назад СПбГУ представил собственный проект инвестиционного арбитражного института для стран БРИКС, который позволит упростить процедуру решения споров и повысить инвестиционную привлекательность стран этого межгосударственного объединения.

Среди других разработок Университета, которые могут быть доработаны и адаптированы под решение задач объединения стран БРИКС, — система «Криптовече». Это сервис, который работает на блокчейне, позволяет безопасно и конфиденциально проводить дистанционные голосования. Сегодня его применяют уже более 150 организаций — как коммерческих, так и государственных.

Другой перспективный продукт СПбГУ — «ИнсурДок» — система для управления правами интеллектуальной собственности, которая позволяет в децентрализованном виде монетизировать и хранить результаты авторских прав на произведения искусства, литературы и науки с применением смарт-контрактов. Еще одна разработка СПбГУ — это децентрализованная платформа электронных грузовых документов морской перевозки, которая способна ускорить документооборот в этой сфере до нескольких часов, тогда как сегодня суда проводят в портах для оформления нужных бумаг и по несколько суток.

Кроме того, у Санкт-Петербургского университета есть цифровые решения и для научной сферы. Например, Research IMS СПбГУ — система управления научно-исследовательской инфраструктурой, которая позволяет организовать непрерывную цепочку оказания научных услуг с контролем всех этапов исполнения (от обращения заказчика до предоставления итогового результата). Такой подход не только повышает эффективность эксплуатации научного оборудования, но и позволяет автоматизировать выполнение рутинных операций по учету и контролю. Система учитывает оборудование и его загрузку, расходные материалы, управляет исследованиями и проектами.

Источник: СПбГУ
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