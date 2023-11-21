Физиотерапия органов дыхания в сезон гриппа

ента новостей

15:52
Выставка «Царские куклы»
15:49
В Петроградском районе проверили качество ремонта рентген-кабинета в детском отделении поликлиники № 30
15:29
Обе петербургские команды в ВХЛ в воскресенье одержали крупные победы: «СКА-Нева» разгромила «Торос» (6:2), а «Динамо» одолело «Челны» (5:1)
15:16
В Корабелке стартовала Неделя науки
15:04
В Псковской области задержаны двое подозреваемых в краже автомобиля в Выборгском районе Петербурга
14:30
В Петербурге задержали подозреваемого в краже автомобиля «Мерседес Бенц GLE 350»
14:15
В Ленобласти водитель «ВАЗ 21150» скончался после наезда на дорожный знак
14:09
В деревне Гостилицы 28-летний злоумышленник ограбил пожилую женщину
14:01
В Красногвардейском районе «Газель» сбила 15-летнего подростка на самокате
13:15
Встреча председателя петербургского парламента с победителями грантовых конкурсов Росмолодёжь
13:11
День работника налоговых органов Российской Федерации
13:07
В Петербурге задержали мужчину, избившего до смерти владельца квартиры
12:59
Полиция Петербурга расследует смерть 63-летней женщины в доме на улице Коллонтай
12:24
Вице-спикер петербургского парламента Николай Бондаренко проверил ход строительства социальных объектов в Приморском районе
12:20
Артефакты специальной военной операции передали росгвардейцы в музей политической истории России
12:16
Ладожский мост разведут для диагностики систем
19:59
Проблемы кадрового дефицита в России и пути их решения
19:50
Фотоэкспозиция «Кадр №2. RGB+»
17:50
На трассе «Кола» в районе ТЦ «Мега» (Дыбенко) ограничат движение
17:11
Петербургский волейбольный «Зенит» уныло проиграл в Новосибирске «Локомотиву»: всему виной проблемы с составом
16:52
«Динамо-ЛО» предсказуемо проиграло в Казани местному «Зениту» в трёх партиях в 6-м туре волейбольной Суперлиги
16:25
Баскетбольный «Зенит» в Минске победил главного аутсайдера Единой Лиги ВТБ с разницей в 22 очка
14:51
В Ленобласти на «Скандинавии» четыре раза движение будет полностью остановлено
14:45
В день рождения Майи Плисецкой: Бахрушинский музей поможет лучше узнать великую балерину
13:51
Житель Ростовской области задержан за погром в сетевом магазине на Шкапина
13:42
В Приморском районе задержали стрелка из пневматики
13:29
В Павловске пенсионерка передала мошенника 7,7 млн рублей
13:14
В Ленобласти задержали мужчину, который до смерти избил собственную мать
12:19
В Петербурге задержали мужчину, пугавшего прохожих ножом
12:10
Матушка Медоуз: детская магия и темные тайны
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Статьи » Здоровье, медицина » Осмотр и диагностика » Физиотерапия органов дыхания в сезон гриппа

Физиотерапия органов дыхания в сезон гриппа

0
16
Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
Freepik
Респираторная физиотерапия играет важную роль во время сезона ОРВИ и гриппа. В этот период имеется повышенный риск повышенных нагрузок на респираторную систему из-за вирусных инфекций.

Физиотерапия органов дыхания в сезон гриппа

Респираторная физиотерапия играет важную роль во время сезона ОРВИ и гриппа. В этот период имеется повышенный риск повышенных нагрузок на респираторную систему из-за вирусных инфекций.

Физиотерапия в сочетании с медикаментозным лечением и вакцинацией может значительно снизить риск заболевания гриппом и помочь пациентам справиться с симптомами. Она является важной составляющей комплексного ухода, профилактики и терапии во время сезона гриппа.

Виды физиотерапии при ОРВИ и гриппе

Существует несколько видов респираторной физиотерапии, которые могут быть эффективными в поддержании здоровья дыхательной системы:

  • Постуральный дренаж. Этот метод включает в себя специфические положения тела, которые помогают мокроте двигаться к центральным респираторным путям, облегчая ее удаление. Пациент может выполнять упражнения, направленные на изменение положения тела и растяжение грудной клетки, чтобы содействовать отхаркиванию.
  • Вибрационная терапия и массаж грудной клетки. Специальный массаж и медицинские устройства помогают улучшить кровоток и снабжение легкиз кислородом, разжижать и выводить мокроту из организма.
  • Ингаляции. Ингаляции с применением небулайзеров могут помочь в разрыхлении и отхождении слизи от стенок бронхов, увеличении просвета дыхательных путей, снятии воспаления. Они используются для доставки аэрозолей лекарственных препаратов непосредственно в легкие.
  • Фонофорез и электрофорез грудной клетки. Доставляют препараты в организм человека через кожу путем воздействия дозированного электрического тока и ультразвука.
  • Облучение ультрафиолетом. УФ-лучи уничтожают возбудители респираторных инфекционных заболеваний, снимают отек.
  • Лазерное облучение. Подавляет воспалительные процессы и улучшает кровоток, оказывает противовирусное и антибактериальное действие.

Выбор конкретных методов респираторной физиотерапии зависит от состояния и особенностей конкретного пациента. Данные методы могут быть эффективными как в профилактических целях, так и в качестве лечения при респираторных инфекциях, включая грипп.

Назначение и противопоказания для физиотерапии при ОРВИ и гриппе

Физиотерапевтические методы могут помочь укрепить здоровье респираторной системы и улучшить общее состояние человека. Такие методы выполняют следующие функции:

  1. Очищение легких. Вирусные инфекции могут привести к образованию мокроты и затруднению отхаркивания. Респираторная физиотерапия, такая как постуральный дренаж и вибрационная терапия, помогает удалить слизь из легких, облегчая дыхание.
  2. Улучшение вентиляции. Грипп и ОРВИ могут вызывать затруднение дыхания и ограничивать расширение легких. Физиотерапевты используют методы, направленные на раскрытие легких и улучшение вентиляции, нормализацию газообмена.
  3. Укрепление дыхательных мышц. Специальные упражнения могут помочь укрепить мышцы, участвующие в дыхании, что особенно важно во время сезона гриппа.
  4. Поддержка восстановления. Для тех, кто недавно перенес ОРВИ, респираторная физиотерапия может помочь восстановить респираторную и уменьшить риск развития осложнений, таких как воспаление легких.

Список патологий и состояний, при которых может быть противопоказана физиотерапия, включает:

  1. Острая фаза болезни.
  2. Гнойные заболевания легких, абсцесс легкого.
  3. Пневматоракс.
  4. Онкологические заболевания.
  5. Беременность.
  6. Тяжелые формы эпилепсии и бронхиальной астмы.
  7. Тяжелые стадии гипертонической болезни и сердечной недостаточности.
  8. Некоторые психиатрические заболевания.
  9. Некоторые системные болезни крови.
  10. Тромбоэмболия легочной артерии.

Как купить медоборудование для физиотерапии при ОРВИ и гриппе

На сайте компании Mediflex Homecare Вы можете найти широкий выбор медицинской аппаратуры, в том числе виброперкуторы и откашливатели для очищения легких, а также ингаляторы для вдыхания аэрозолей лекарственных препаратов. В каталоге дистрибьютора также представлены приборы для диагностики респираторных патологий и нарушений, в том числе спирометры и пульсоксиметры.

В ассортименте имеется и другое респираторное оборудование и медтехника для других видов терапии. Квалифицированные менеджеры бесплатно консультируют по всей доступной к покупке аппаратуре, помогают выбрать подходящее медизделие и купить его на выгодных условиях.

Доставка оформляется в любой регион России, доступны комфортные методы оплаты и экспертное техническое обслуживание устройств.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

19-02-2018, 09:55
Защита от гриппа
6-10-2021, 10:04
Что с гриппом и ОРВИ?
13-03-2018, 07:34
Пик заболеваемости
28-12-2016, 07:01
Эпидемия гриппа?
11-11-2022, 08:58
Вакцинировались от гриппа
23-01-2016, 09:58
В Петербурге свирепствует грипп

Происшествия на дорогах

0
58
Сегодня, 14:15
В Ленобласти водитель «ВАЗ 21150» скончался после наезда на дорожный знак
0
54
Сегодня, 14:01
В Красногвардейском районе «Газель» сбила 15-летнего подростка на самокате
0
184
18-11-2023, 11:22
Во Французском районе иномарка сбила 13-летнюю девочку
0
200
17-11-2023, 15:10
В Невском районе иномарка сбила 10-летнего мальчика
Наверх