Физиотерапия органов дыхания в сезон гриппа

Респираторная физиотерапия играет важную роль во время сезона ОРВИ и гриппа. В этот период имеется повышенный риск повышенных нагрузок на респираторную систему из-за вирусных инфекций.

Физиотерапия в сочетании с медикаментозным лечением и вакцинацией может значительно снизить риск заболевания гриппом и помочь пациентам справиться с симптомами. Она является важной составляющей комплексного ухода, профилактики и терапии во время сезона гриппа.

Виды физиотерапии при ОРВИ и гриппе

Существует несколько видов респираторной физиотерапии, которые могут быть эффективными в поддержании здоровья дыхательной системы:

Постуральный дренаж. Этот метод включает в себя специфические положения тела, которые помогают мокроте двигаться к центральным респираторным путям, облегчая ее удаление. Пациент может выполнять упражнения, направленные на изменение положения тела и растяжение грудной клетки, чтобы содействовать отхаркиванию.

Вибрационная терапия и массаж грудной клетки. Специальный массаж и медицинские устройства помогают улучшить кровоток и снабжение легкиз кислородом, разжижать и выводить мокроту из организма.

Ингаляции. Ингаляции с применением небулайзеров могут помочь в разрыхлении и отхождении слизи от стенок бронхов, увеличении просвета дыхательных путей, снятии воспаления. Они используются для доставки аэрозолей лекарственных препаратов непосредственно в легкие.

Фонофорез и электрофорез грудной клетки. Доставляют препараты в организм человека через кожу путем воздействия дозированного электрического тока и ультразвука.

Облучение ультрафиолетом. УФ-лучи уничтожают возбудители респираторных инфекционных заболеваний, снимают отек.

Лазерное облучение. Подавляет воспалительные процессы и улучшает кровоток, оказывает противовирусное и антибактериальное действие.

Выбор конкретных методов респираторной физиотерапии зависит от состояния и особенностей конкретного пациента. Данные методы могут быть эффективными как в профилактических целях, так и в качестве лечения при респираторных инфекциях, включая грипп.

Назначение и противопоказания для физиотерапии при ОРВИ и гриппе

Физиотерапевтические методы могут помочь укрепить здоровье респираторной системы и улучшить общее состояние человека. Такие методы выполняют следующие функции:

Очищение легких. Вирусные инфекции могут привести к образованию мокроты и затруднению отхаркивания. Респираторная физиотерапия, такая как постуральный дренаж и вибрационная терапия, помогает удалить слизь из легких, облегчая дыхание. Улучшение вентиляции. Грипп и ОРВИ могут вызывать затруднение дыхания и ограничивать расширение легких. Физиотерапевты используют методы, направленные на раскрытие легких и улучшение вентиляции, нормализацию газообмена. Укрепление дыхательных мышц. Специальные упражнения могут помочь укрепить мышцы, участвующие в дыхании, что особенно важно во время сезона гриппа. Поддержка восстановления. Для тех, кто недавно перенес ОРВИ, респираторная физиотерапия может помочь восстановить респираторную и уменьшить риск развития осложнений, таких как воспаление легких.

Список патологий и состояний, при которых может быть противопоказана физиотерапия, включает:

Острая фаза болезни. Гнойные заболевания легких, абсцесс легкого. Пневматоракс. Онкологические заболевания. Беременность. Тяжелые формы эпилепсии и бронхиальной астмы. Тяжелые стадии гипертонической болезни и сердечной недостаточности. Некоторые психиатрические заболевания. Некоторые системные болезни крови. Тромбоэмболия легочной артерии.

Как купить медоборудование для физиотерапии при ОРВИ и гриппе

На сайте компании Mediflex Homecare Вы можете найти широкий выбор медицинской аппаратуры, в том числе виброперкуторы и откашливатели для очищения легких, а также ингаляторы для вдыхания аэрозолей лекарственных препаратов. В каталоге дистрибьютора также представлены приборы для диагностики респираторных патологий и нарушений, в том числе спирометры и пульсоксиметры.

В ассортименте имеется и другое респираторное оборудование и медтехника для других видов терапии. Квалифицированные менеджеры бесплатно консультируют по всей доступной к покупке аппаратуре, помогают выбрать подходящее медизделие и купить его на выгодных условиях.

Доставка оформляется в любой регион России, доступны комфортные методы оплаты и экспертное техническое обслуживание устройств.