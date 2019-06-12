В Ленобласти в ДТП погибла женщина

Сегодня ночью, около 00:10 часов на 86-м километре автотрассы «Нарва» 19-летний водитель автомобиля ВАЗ 21102, на правом закруглении дороги не справился с управлением и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем «Нисcан», которым управлял 57-летний мужчина.

В результате произошедшего ДТП 43-летняя пассажирка отечественной автомашины скончалась на месте, водитель ВАЗ 21102, его 70-летний пассажир и водитель «Нисcана» госпитализированы в тяжелом состоянии

По данному факту проводится проверка, выясняются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.