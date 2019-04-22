В Кировском районе задержан автоугонщик

Рано утром минувшего воскресенья, в 06 часов от дома 105 по проспекту Стачек неизвестный преступник совершил хищение автомашины «Фольксваген Гольф», принадлежащей 47-летнему генеральному директору коммерческой фирмы. Однако злоумышленнику далеко уйти не удалось, он был задержан спустя полчаса у дома 6 по улице Морской пехоты при патрулировании сотрудниками УМВД России по Кировскому району Петербурга.

Подозреваемым оказался 41-летний неработающий гражданин. Автомобиль передан владельцу.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 3 статьи 158 УК РФ (покушение на кражу). Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.