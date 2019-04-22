ента новостей

12:09
В Петербурге школьники отобрали мобильник у мужчины
12:00
Ремонт дворца Белосельских-Белозерских в центре Петербург
11:53
В Кировском районе задержан автоугонщик
09:55
Проверка теплосетей в Петергофе и Петроградке
08:57
Зеленский победил
00:23
«Кузбасс» отправил в нокдаун волейбольный «Зенит»
23:29
ЦСКА легко выиграл финал Кубка Гагарина у «Авангарда»
16:17
На подъезде к Выборгу на мосту через Западный пролив Сайменского канала введут реверсивное движение
11:25
На развязке КАД с Московским шоссе ограничат движение на трёх съездах
11:16
В Петербурге пенсионерка стала жертвой «менялы»
11:03
В Петербурге мужчина перевозил наркотики в личном автомобиле
08:36
Дешевый айфон
08:12
Развитие фудтех
17:52
Экологи Петербурга жалуются на стихийные свалки
17:50
Пасхальный фестиваль «Пасху радостно встречаем»
11:36
В Красносельском районе женщина упала с балкона
11:32
В Ленобласти задержали автоугонщика
10:00
Возрождение Европейского университета?
09:39
Садоводы радуются
21:20
Триумф Панарина и позор Кучерова
15:45
Закроют съезд с КАД в Рыбацкое
15:21
Депутат-справедливоросс Олег Нилов задал свои вопросы Дмитрию Медведеву
12:09
В Историческом парке состоится показ морских и приключенческих фильмов «Море зовет!»
12:03
Нужен ли компаниям собственный SOC? – обсудим на Коде ИБ в Санкт-Петербурге
11:28
Смертельное ДТП в Невском районе
11:20
На Приморском шоссе смертельное ДТП
10:33
В Ленобласти иномарка насмерть сбила пенсионерку
10:23
В Сестрорецке задержали квартирного разбойника
08:58
Просьба петербуржцев
08:28
Экономика внушает оптимизм
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » В Кировском районе задержан автоугонщик

В Кировском районе задержан автоугонщик

0
33
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
vk.com
В Кировском районе Петербурга полицейские задержали подозреваемого в покушении на кражу иномарки на проспекте Стачек

Рано утром минувшего воскресенья, в 06 часов от дома 105 по проспекту Стачек неизвестный преступник совершил хищение автомашины «Фольксваген Гольф», принадлежащей 47-летнему генеральному директору коммерческой фирмы. Однако злоумышленнику далеко уйти не удалось, он был задержан спустя полчаса у дома 6 по улице Морской пехоты при патрулировании сотрудниками УМВД России по Кировскому району Петербурга.

Подозреваемым оказался 41-летний неработающий гражданин. Автомобиль передан владельцу.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 3 статьи 158 УК РФ (покушение на кражу). Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Кировский район кража угон автомобиль
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите
Loading...
Loading...

Похожие публикации

26-03-2018, 10:25
Житель Ленобласти задержан за карманную кражу на Невском проспекте
21-02-2018, 10:38
Полицейские задержали мужчину за кражу иномарки в Горелово
14-02-2018, 14:48
В Кировском районе Петербурга задержан педофил
30-01-2018, 12:05
В Петродворцовом районе задержан автоугонщик
22-12-2017, 09:44
В Приморском районе задержан автоугонщик
21-12-2017, 14:27
Во Фрунзенском районе задержан автоугонщик

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
170
17-04-2019, 11:28
Смертельное ДТП в Невском районе
0
183
17-04-2019, 11:20
На Приморском шоссе смертельное ДТП
0
150
17-04-2019, 10:33
В Ленобласти иномарка насмерть сбила пенсионерку
0
402
15-03-2019, 11:06
В Петербурге маршрутка сбила 17-летнюю девушку
Наверх