В Петербурга обокрали четырех туристов из Китая

В центре Петербурга в один день обокрали четырех китайских туристов.

Накануне вечером, около 16:30 двое приезжих мужчин из Поднебесной, 40-ка и 62-х лет, обнаружили возле Зимнего дворца пропажу своих кошельков. У старшего пропало сразу два портмоне – синий и коричневый. В них гость Северной столицы хранил ID-карту, две кредитки, 1500 рублей, 3000 гонконгских долларов и 800 долларов США. Младший лишился 500 гонконгских долларов, 200 долларов США и 1800 юаней, а также пропуска в Гонконг и электронного паспорта.

Ранним утром 12 февраля 24-летняя китаянка фотографировала памятник Николаю Первому на Исаакиевской площади. Сунув руку в сумку, иностранка обнаружила пропажу кошелька, в котором лежали 2000 юаней и две банковские карты.

Парой часов позже 35-летняя гражданка КНР у дома 3 по Университетской набережной, у Кунсткамеры, также обнаружила пропажу кошелька. В нем туристка хранила 50 юаней, 500 рублей и две карты банка.