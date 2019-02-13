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» » В Петербурга обокрали четырех туристов из Китая

В Петербурга обокрали четырех туристов из Китая

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48
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
vk.com
Криминальные инциденты с иностранцами произошли у Эрмитажа, на Исаакиевской площади и возле Кунсткамеры.

В центре Петербурга в один день обокрали четырех китайских туристов.
Накануне вечером, около 16:30 двое приезжих мужчин из Поднебесной, 40-ка и 62-х лет, обнаружили возле Зимнего дворца пропажу своих кошельков. У старшего пропало сразу два портмоне – синий и коричневый. В них гость Северной столицы хранил ID-карту, две кредитки, 1500 рублей, 3000 гонконгских долларов и 800 долларов США. Младший лишился 500 гонконгских долларов, 200 долларов США и 1800 юаней, а также пропуска в Гонконг и электронного паспорта.
Ранним утром 12 февраля 24-летняя китаянка фотографировала памятник Николаю Первому на Исаакиевской площади. Сунув руку в сумку, иностранка обнаружила пропажу кошелька, в котором лежали 2000 юаней и две банковские карты.
Парой часов позже 35-летняя гражданка КНР у дома 3 по Университетской набережной, у Кунсткамеры, также обнаружила пропажу кошелька. В нем туристка хранила 50 юаней, 500 рублей и две карты банка.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Центральный район кража карманники
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