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Компьютерщик обокрал директора мебельной фирмы

0
73
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
vk.com
В Петроградском районе Петербурга компьютерный мастер стащил смартфон с банковским приложением и снял деньги с карты главы мебельной фирмы.

Минувшим воскресеньем 46-летний бизнесмен вызывал в свою квартиру на улице Красного Курсанта мастера для ремонта ноутбука. Около 19 часов, после ухода компьютерщика, бизнесмен обнаружил пропажу своего смартфона стоимостью 50 000 рублей.
28 января в 3 часа ночи через приложение Сбербанка в телефоне с карты директора было списано 55 000 рублей. Общий ущерб составил 105 тысяч.
К полицейским предприниматель обратился 30 января. Ни имение, ни номера телефона «мастера» потерпевший не знает. По факту кражи возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Петроградский район кража
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