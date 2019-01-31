Компьютерщик обокрал директора мебельной фирмы

Минувшим воскресеньем 46-летний бизнесмен вызывал в свою квартиру на улице Красного Курсанта мастера для ремонта ноутбука. Около 19 часов, после ухода компьютерщика, бизнесмен обнаружил пропажу своего смартфона стоимостью 50 000 рублей.

28 января в 3 часа ночи через приложение Сбербанка в телефоне с карты директора было списано 55 000 рублей. Общий ущерб составил 105 тысяч.

К полицейским предприниматель обратился 30 января. Ни имение, ни номера телефона «мастера» потерпевший не знает. По факту кражи возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ.