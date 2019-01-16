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На севере Петербурга задержали сбытчика амфетамина

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
© CC0
В Выборгском районе Петербурга сотрудники полиции изъяли более 20 «закладок» психотропного вещества

В ночь на минувшее воскресенье у одного из домов на улице Сикейроса полицейскими Выборгского района Петербурга задержан 33-летний неработающий местный житель. В ходе личного досмотра у него обнаружено и изъято 15 свертков, обмотанных скотчем, с порошкообразным веществом. В двух свертках, согласно экспертизе, находилось 1,85 грамма амфетамина.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ).

В результате дальнейших оперативно-розыскных мероприятий в рамках уголовного дела сотрудники полиции выяснили, что данный гражданин сделал несколько так называемых «закладок» наркотиков с целью дальнейшего сбыта бесконтактным способом. Подозреваемый указал на сделанные им "закладки". Таким образом, полицейские обнаружили 21 пакет с амфетамином в подъездах домов на улицах Сикейроса и Ивана Фомина. Общая масса вещества составила около 20 граммов.

По данному факту возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 30, части 3 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотиков). Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

Работа по установлению других аналогичных эпизодов преступной деятельности задержанного продолжается. Устанавливаются каналы поставки и сбыта наркотиков.

Источник: ГУ МВД
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