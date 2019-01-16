В Красном Селе ограбили магазин «Дикси»

Накануне около 4 часов утра торговую точку в доме 10 по Театральной улице «посетили» двое неизвестных злоумышленников. Это были европейцы в темной одежде, в капюшонах на головах. Не тратя времени на разговоры, преступники наставили на грузчика магазина, 25-летнего гражданина Таджикистана, пистолет, набрали с прилавка алкоголь и скрылись. Платить, естественно, налетчики не стали.

Перечень и стоимость похищенного устанавливаются. Магазин оборудован камерами видеонаблюдения, записи изъяты. По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ.