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» » В Красном Селе ограбили магазин «Дикси»

В Красном Селе ограбили магазин «Дикси»

0
33
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
2gis.com
В Красносельском районе Петербурга ограблен магазин «Дикси».

Накануне около 4 часов утра торговую точку в доме 10 по Театральной улице «посетили» двое неизвестных злоумышленников. Это были европейцы в темной одежде, в капюшонах на головах. Не тратя времени на разговоры, преступники наставили на грузчика магазина, 25-летнего гражданина Таджикистана, пистолет, набрали с прилавка алкоголь и скрылись. Платить, естественно, налетчики не стали.

Перечень и стоимость похищенного устанавливаются. Магазин оборудован камерами видеонаблюдения, записи изъяты. По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Красносельский район разбойное нападение магазин
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