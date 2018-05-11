Из парка в Зеленогорске похители скульптуры

Минувшим днемв полицию Курортного района Санкт-Петербурга поступило заявление о том, что в период с марта по май текущего года в парковой зоне по Приморскому шоссе в Зеленогорске, неизвестные из закрытых деревянных коробов совершили хищение 2 мраморных скульптур начала 20 века, а также гранитного постамента.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку по данному факту. Приняты меры по установлению личностей подозреваемых и их задержанию. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.