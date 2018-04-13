В Невском районе мигранты ограбили соотечественника

Ночью минувшего четверга у дома 10 по переулку Матюшенко двое преступников, угрожая ножами 31-летнему гражданину среднеазиатского государства, совершили хищение 3 мобильных телефонов и документов, после чего скрылись с места происшествия, однако были оперативно задержаны сотрудниками полиции по приметам, которые сообщил потерпевший.

Злоумышленниками оказались двое сограждан потерпевшего, 28 и 32 лет. В ходе обыска сотрудники полиции похищенное изъяли.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК России (разбой).

Подозреваемые задержаны на основании статьи 91 УПК.