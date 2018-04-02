В Ленобласти местный житель зарубил собутыльника топором.

Сегодня ночью на Советской улице, поселке Ромашки, Приозеского района Ленинградской области был обнаружен труп мужчины с раскроенным черепом.

Как стало известно АН «Оперативное прикрытие», воскресным вечером соображали на троих Алмаз 48-ми лет, «Владимир» неизвестного возраста и «Александр Сергеевич». Последнему где-то около 60 лет. Собутыльники собрались в доме Алмаза на указанной улице, долго и много выпивали.

В ходе застолья Владимир и тезка великого поэта о чем-то заспорили. Выяснять отношения они вышли на улицу. Обеспокоенный долгим отсутствием собутыльников, хозяин вышел из дома и увидел Владимира, лежащим в крови на земле. Над ним стоял Александр Сергеевич с окровавленными руками. Убийца заявил, что Владимир начал было его душить, и тогда он ударил его топором по голове. После этого он бросился с топором на Алмаза, но мужчина убежал.

Рана Владимира оказалась смертельной. К приезду полиции и медиков он уже был мертв. Местонахождение подозреваемого устанавливается. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).