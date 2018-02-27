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В Московском районе лжегазовики обокрали пожилую женщину

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Автор: Вадик Котов
0
Фото:
vk.com
В Московском районе Петербурга, двое мужчин, представившись сотрудниками газовой службы обокрали 75-летнюю женщину.

Днем минувшего понедельника в квартиру 75-летней петербурженки на Новоизмайловском проспекте, Московского района Петербурга позвонили двое мужчин, которые представились сотрудниками газовой службы.

После их ухода пенсионерка обнаружила пропажу 60 000 рублей. Пожилая женщина вспомнила, что пока один из них отвлекал ее внимание суетой у плиты на кухне, второй незаметно «растворился» в квартире.

Пенсионерка также припомнила, что у злоумышленников были с собой магнитные ключи от парадных и некая коробка – скорее всего, муляж анализатора газа.
Источник: Конкретно.ру
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