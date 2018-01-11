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» » В Ленобласти полицейский сбил пешехода

В Ленобласти полицейский сбил пешехода

0
86
Автор: Вадик Котов
0
Фото:
google.com
В Тосненском районе Ленобласти полицейский ночью сбил вне зоны пешеходного перехода неизвестного мужчину

В Тосненском районе Ленинградской области устанавливаются обстоятельства ДТП с участием сотрудника полиции.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 11 января около двух часов ночи в поселке Тельмана Тосненского района Ленинградской области сотрудник полиции Колпинского района Петербурга, управляя личным автомобилем «Митсубиси Лансер», сбил вне зоны пешеходного перехода неизвестного мужчину на вид около 35 лет. Пострадавший с места происшествия скрылся, ведется его розыск.

В пресс-службе Главка утверждают, что полицейский был трезв, находился в гражданской одежде.

В настоящее время по данному факту назначена служебная проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего и устанавливается виновник аварии.
Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Ленобласть Тосненский район ДТП полицейский
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