В Ленобласти полицейский сбил пешехода

В Тосненском районе Ленинградской области устанавливаются обстоятельства ДТП с участием сотрудника полиции.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 11 января около двух часов ночи в поселке Тельмана Тосненского района Ленинградской области сотрудник полиции Колпинского района Петербурга, управляя личным автомобилем «Митсубиси Лансер», сбил вне зоны пешеходного перехода неизвестного мужчину на вид около 35 лет. Пострадавший с места происшествия скрылся, ведется его розыск.

В пресс-службе Главка утверждают, что полицейский был трезв, находился в гражданской одежде.

В настоящее время по данному факту назначена служебная проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего и устанавливается виновник аварии.