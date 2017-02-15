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» » Пулемёт под полом гаража

Пулемёт под полом гаража

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Автор: alfree
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Фото:
ДТП и ЧП | Петербург
Петербуржец затеял ремонт в гараже и нашел исправный пистолет-пулемет Шпагина времен Великой Отечественной войны.

Житель Колпино давно хотел навести порядок в старом гараже, который несколько лет назад он купил по случаю у одного из предыдущих владельцев, коих до того момента было несколько.

Вскрыв прогнившие доски пола, мужчина оторопел: под ними лежал пистолет-пулемёт времён Великой Отечественной войны. За время хранения под сырым полом оружие проржавело, но всё же все части пулемёта ППШ были исправны, и при желании могли быть отчищены от ржавчины.

Восстанавливать оружие петербуржец не стал, а добровольно принёс смертоносную находку в разрешительный отдел местного РУВД.

За сданное оружие он получил компенсацию, а ведь в случае принятия решения оставить у себя опасную находку, он мог нарваться на уголовное преследование за незаконное хранение оружия.

Когда  в полиции поинтересовались, как в гараже могло оказаться оружие, владелец честно ответил, что ничем помочь не может – он даже не знал, кто владел старым гаражом 1963 года изготовления до предыдущего хозяина.
Все по теме: Колпинский район оружие
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