Пулемёт под полом гаража

Житель Колпино давно хотел навести порядок в старом гараже, который несколько лет назад он купил по случаю у одного из предыдущих владельцев, коих до того момента было несколько.

Вскрыв прогнившие доски пола, мужчина оторопел: под ними лежал пистолет-пулемёт времён Великой Отечественной войны. За время хранения под сырым полом оружие проржавело, но всё же все части пулемёта ППШ были исправны, и при желании могли быть отчищены от ржавчины.

Восстанавливать оружие петербуржец не стал, а добровольно принёс смертоносную находку в разрешительный отдел местного РУВД.

За сданное оружие он получил компенсацию, а ведь в случае принятия решения оставить у себя опасную находку, он мог нарваться на уголовное преследование за незаконное хранение оружия.

Когда в полиции поинтересовались, как в гараже могло оказаться оружие, владелец честно ответил, что ничем помочь не может – он даже не знал, кто владел старым гаражом 1963 года изготовления до предыдущего хозяина.