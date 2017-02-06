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» » Дорожные войны

Дорожные войны

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38
Автор: alfree
0
Фото:
google.com
Незнакомец в черной шляпе и плаще открыл огонь по своему оппоненту во время дорожного конфликта.

В минувшее воскресенье около 18:30 на Северном проспекте у дома 26 не сумели разъехаться два автомобиля.

Дело житейское, при современном машинном обилии такие инциденты встречаются сплошь и рядом, и обычно такие коллизии решаются словами, если не полюбовно, то, во всяком случае, цивилизованно.

На этот раз всё закончилось далеко не мирно. Один из водителей открыл по своему оппоненту стрельбу.

Хотя новоявленный рейнджер не травмировал своего визави, и не нанёс ему материального  ущерба, потрясённый мужчина обратился в полицию.

Автовладелец подробно описал нападавшего. На вид ему было между сорока и сорока пятью годами, был одет, как гений зла, во всё чёрное – шарф, плащ, брюки и шляпу, в тон им была и окраска его автомобиля. Регистрационный номер своего невоздержанного обидчика пострадавший также передал правоохранителям.

Сейчас выясняются все подробности конфликта, разыскиваются возможные свидетели.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Все по теме: Выборгский район стрельба
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