Таксиста прирезали в Павлово

Примерно за час до полудня в минувшую субботу местные жители посёлка Павлово Всеволожского района обратили внимание на припорошённый снегом автомобиль Kia с шашечками на борту.

Заглянув внутрь, очевидцы в ужасе отшатнулись: в салоне в неестественной позе сидел пожилой водитель, не подававший признаков жизни, свитер был пропитан уже засохшей кровью.

Была вызвана полиция. Худшие опасения подтвердились, уроженец Дагестана 1960 года рождения, работавший на собственной машине на таксопарк «Такси везёт», был задушен и убит несколькими ножевыми ударами в живот.

Тело увезли в морг, было возбуждено уголовное дело по статье убийство, и к работе приступили следователи.

Удалось выяснить, что накануне около 19 часов вечера водитель заступил на смену. Далее связь с ним пропала, но поскольку таксист лично искал клиентов, никому в парке не пришло в голову начать его поиски.

Следствие продолжается.