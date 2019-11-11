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Питерец.ру » Политика » В Ленобласти председателем комитета по социальной защите назначена Светлана Шлемова

В Ленобласти председателем комитета по социальной защите назначена Светлана Шлемова

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57
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
lenobl.ru
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал распоряжение о назначении Светланы Шлемовой председателем комитета по социальной защите.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал распоряжение о назначении Светланы Шлемовой председателем комитета по социальной защите.

Новый руководитель ведомства приступит к работе 11 ноября. Ранее Светлана Шлемова занимала руководящие должности в администрации Кингисеппского района — в частности, возглавляла районный комитет образования, работала заместителем главы администрации по социальным вопросам.

Окончила Таллинский педагогический университет по специальности «Русский язык и литература».

Награждена почетными грамотой и благодарностями Министерства образования и науки РФ, губернатора Ленинградской области, Федерального агентства по делам молодежи.

Источник: Правительство Ленобласти
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