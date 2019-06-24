Депутат Вишневский не доволен муниципальными чиновниками

Помимо губернаторских выборов Петербург ждут ещё выборы муниципальные (в количестве 107). Депутат-«яблочник» Борис Вишневский обратил пристальное внимание на следующее явление.

В муниципалитетах слишком небрежно публикуют в соответствующих газетах решения о назначении выборов. Вишневский не поленился лично явиться в «Звёздное» и «Гагаринское» и всё выяснил. Оказалось, что решение о назначении выборов было принято 9 июня, но несколько дней это просто скрывалось. Вишневский заметил, что закон отводит всем кандидатам только 20 дней с момента публикации решения о назначении выборов на ряд специальных процедур, а именно: выдвинуться, открыть специальный счёт, оплатить через него подписные листы, собрать подписи и представить в комиссию документы.

По итогам посещения «Звёздного» и «Гагаринского» Вишневский обратился в Горизбирком. «Питерец.ру» обратил внимание, что с 22 июня все муниципальные избиркомы обязали принимать документы у кандидатов с 9 до 19 часов: дотошный Вишневский утверждал, что были прецеденты, когда документы принимали всего несколько часов.