Депутат Законодательного Собрания Павел Зеленков скончался на 51-м году жизни

Одним из первый откликнулся на уход из жизни Павла Зеленкова депутат Государственной Думы Виталий Милонов. СМИ сообщили, что вероятной причиной летального исхода стал сердечный приступ.

«Питерец.ру» напоминает, что в ЗаКС Зеленков был избран по 21-му округу (Московский и Фрунзенский районы). В 2016 за Зеленкова, тогда руководившего муниципальным округом Звёздное, проголосовали более 17 тысяч избирателей.

Зеленков имел два высших образования и степень кандидата социологических наук. Звёздное он возглавлял на протяжении 10 лет.

Председатель ЗаКСа Вячеслав Макаров выразил соболезнования родным и близким Зеленкова:

«Павел Геннадьевич внёс значительный вклад в работу Законодательного Собрания, активно участвовал в деятельности бюджетно-финансового комитета и постоянной комиссии по устройству государственной власти.»

Спикер городского парламента отметил, что Зеленков был настоящим патриотом, участвовал в боевых действиях в Афганистане, проявив мужество и героизм.

Горизбирком должен решить вопрос о назначении дополнительных выборов в 21-м округе.