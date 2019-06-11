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» » Депутат Законодательного Собрания Павел Зеленков скончался на 51-м году жизни

Депутат Законодательного Собрания Павел Зеленков скончался на 51-м году жизни

0
73
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
www.assembly.spb.ru
В городском парламенте Зеленков входил в бюджетно-финансовый комитет и комиссию по госвласти.  

Одним из первый откликнулся на уход из жизни Павла Зеленкова депутат Государственной Думы Виталий Милонов. СМИ сообщили, что вероятной причиной летального исхода стал сердечный приступ.

«Питерец.ру» напоминает, что в ЗаКС Зеленков был избран по 21-му округу (Московский и Фрунзенский районы). В 2016 за Зеленкова, тогда руководившего муниципальным округом Звёздное, проголосовали более 17 тысяч избирателей.

Зеленков имел два высших образования и степень кандидата социологических наук. Звёздное он возглавлял на протяжении 10 лет.

Председатель ЗаКСа Вячеслав Макаров выразил соболезнования родным и близким Зеленкова:

«Павел Геннадьевич внёс значительный вклад в работу Законодательного Собрания, активно участвовал в деятельности бюджетно-финансового комитета и постоянной комиссии по устройству государственной власти.»

Спикер городского парламента отметил, что Зеленков был настоящим патриотом, участвовал в боевых действиях в Афганистане, проявив мужество и героизм.

Горизбирком должен решить вопрос о назначении дополнительных выборов в 21-м округе.

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