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Митинг за честные выборы – на площади Ленина

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Автор: Пётр Балякин
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Фото:
cprfspb.ru
10 марта партия КПРФ по всей стране выступила за честные и чистые выборы.

Павел Грудинин и Геннадий Зюганов выступали сегодня в Москве, поддержали партийную инициативу и петербургские коммунисты. Открыла митинг Нина Останина, которую телезрители многократно видели в качестве доверенного лица кандидата Грудинина на дебатах. Следующей взяла слово депутат Законодательного Собрания Ольга Ходунова – руководитель городского отделения КПРФ. «Питерец.ру» обратил внимание, что бывшего депутата Государственной Думы Константина Севенарда сайт горкома назвал «политическим деятелем». Митинг завершился традиционным возложением цветов к памятнику Ленину.

Однако используют ли кандидаты и партии все возможности для контроля за процедурой выборов? В каждую из избирательных комиссий партия КПРФ, как думская, имела право выдвинуть по одному члену с правом решающего голоса. В горизбиркоме Санкт-Петербурга это юрист Николай Левшин, помощник депутата Государственной Думы Владимира Бортко. А в областной избирательной комиссии Ленинградской области выдвиженцем КПРФ является ещё один юрист – Андрей Филаткин.
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