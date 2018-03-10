Митинг за честные выборы – на площади Ленина

Павел Грудинин и Геннадий Зюганов выступали сегодня в Москве, поддержали партийную инициативу и петербургские коммунисты. Открыла митинг Нина Останина, которую телезрители многократно видели в качестве доверенного лица кандидата Грудинина на дебатах. Следующей взяла слово депутат Законодательного Собрания Ольга Ходунова – руководитель городского отделения КПРФ. «Питерец.ру» обратил внимание, что бывшего депутата Государственной Думы Константина Севенарда сайт горкома назвал «политическим деятелем». Митинг завершился традиционным возложением цветов к памятнику Ленину.

Однако используют ли кандидаты и партии все возможности для контроля за процедурой выборов? В каждую из избирательных комиссий партия КПРФ, как думская, имела право выдвинуть по одному члену с правом решающего голоса. В горизбиркоме Санкт-Петербурга это юрист Николай Левшин, помощник депутата Государственной Думы Владимира Бортко. А в областной избирательной комиссии Ленинградской области выдвиженцем КПРФ является ещё один юрист – Андрей Филаткин.