Против Дрозденко

Чиновник не может нравиться всем. Люди, которые недовольны деятельностью того или иного должностного лица, есть в любом регионе России. Ленинградская область не является здесь исключением.

«Питерец.ру» сообщает, что местное отделение «Коммунистов России» требует освободить губернатора Александра Дрозденко от занимаемой должности. Как и полагается, требование направлено в администрацию президента РФ.

Поводом для недовольства стала ситуация в регионе. Партийцы считают, что Дрозденко не зарекомендовал себя на посту положительным образом, а некоторые районы Ленобласти до сих пор находятся в 90-х. Однако вряд ли эти протесты возымеют какую-либо силу. «Коммунисты России» – партия, не представляющая собой серьезную силу. Да и позиции Дрозденко в регионе достаточно сильны.