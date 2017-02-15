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» » Против Дрозденко

Против Дрозденко

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Автор: Евгений Панычев
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Фото:
baltinfo.ru
«Коммунисты России» не хотят видеть Дрозденко на посту губернатора

Чиновник не может нравиться всем. Люди, которые недовольны деятельностью того или иного должностного лица, есть в любом регионе России. Ленинградская область не является здесь исключением.

«Питерец.ру» сообщает, что местное отделение «Коммунистов России» требует освободить губернатора Александра Дрозденко от занимаемой должности. Как и полагается, требование направлено в администрацию президента РФ.

Поводом для недовольства стала ситуация в регионе. Партийцы считают, что Дрозденко не зарекомендовал себя на посту положительным образом, а некоторые районы Ленобласти до сих пор находятся в 90-х. Однако вряд ли эти протесты возымеют какую-либо силу. «Коммунисты России» – партия, не  представляющая собой серьезную силу. Да и позиции Дрозденко в регионе достаточно сильны.  

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