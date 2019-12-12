ента новостей

20:09
Россельхознадзор выявил партию зараженных бананов из Эквадора
16:43
Мультимедийное шоу «Сквозь время и искусство»
16:39
Депутат Цивилев предлагает блокировать распространителей фейков
15:59
Лекция "Святки-колядки" пройдёт в Петербурге
10:10
Премьера оперы «Дон Жуан»
07:46
Электронные сигареты приравняли к обычным
07:45
Рекламу в кинотеатрах ограничат
01:19
0:3 в Лиссабоне – так футбольный «Зенит» завершил календарный 2019 год
12:53
Общественники предложили обеспечить каждого российского школьника индивидуальными пледами на случай эвакуации в холодную погоду
11:22
В Центральном районе задержали карманника
08:04
За мат ее уволят
08:03
В регионе появится завод «Индилайт»
22:54
Гандбольная «Нева» уверенно одолела «СГАУ-Саратов» после неудачи в Перми
16:48
В Петербурге эксперты обсудили проблему нелегальных свалок
16:47
Россельхознадзор выявил факт нелегальной переработки мяса птицы
16:43
Документальный фильм «Эдуард Суровый. Слезы Брайтона»
14:11
Концерт Эдуарда Хиля (младшего)
12:06
В Калининском районе тушили пожар в квартире
11:35
Театральный гала-тур
10:46
В Петербург не пустили кукурузу для попкорна
10:32
В Понтонном девочка стала жертвой педофила
08:14
Афганцев обеспечили жильем
07:47
Санкции ВАДА имеют политический характер
21:53
Саммелвуо поэтично прокомментировал поражение «Зенита» от «Динамо–ЛО»
13:47
Продолжение кассового суперхита «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел»
11:42
В Петербурге грузовая «Газель» столкнулась с маршруткой
11:34
Валерия рассказала про ДТП с сыном
11:18
Спектакль «Неизвестный друг»
09:39
В Петербурге мошенники похили у пенсионера более 2,5 миллионов рублей
09:10
Американский дипломат побывал в Петербурге
Все новости

Это интересно!

Loading...
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Общество » Депутат Цивилев предлагает блокировать распространителей фейков

Депутат Цивилев предлагает блокировать распространителей фейков

0
61
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
© CC0
Депутат Цивилев предлагает блокировать распространителей фейков

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев обратился к руководителю Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Александру Жарову с просьбой провести проверку по факту массовой рассылки в социальных сетях и мессенджерах информации о «новых» штрафах ГИБДД, появившихся с 20 ноября 2019 года.
Известно, что эти сведения,  не соответствуют действительности. Никаких новых штрафов и повышения штрафов начиная с 20 ноября 2019 года на территории Российской Федерации не происходило. Согласно Федеральному закону от 18.03.2019 № 31-ФЗ установлено ограничение на распространение фейковых новостей, создающих угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности либо угрозу создания помех функционированию или прекращению функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи. Законом предусмотрена специальная процедура блокировки в случае обнаружения недостоверной информации на ресурсе, являющемся сетевым изданием.
Массовые рассылки в социальных сетях и «WhatsApp» происходят из года в год. Подобная, вводящая граждан в заблуждение информация об увеличении штрафов в ноябре появлялась также в 2018, в 2017 и 2016 году.

pismo.pdf

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через
Loading...
Loading...

Похожие публикации

22-11-2019, 09:52
Депутат вступился за одиноких работающих матерей
8-10-2019, 15:48
Почетный знак «За сострадание к животным»»
3-10-2019, 19:35
Реконструкция Лиговского путепровода
15-09-2017, 13:42
Алексей Цивилев просит ФСБ запретить iPhone
8-09-2017, 13:47
Депутат Цивилев просит вернуть бесплатные туалеты
1-09-2017, 17:33
Депутатпредложил ввести в школах тест на интернет зависимость

Происшествия на дорогах

0
140
9-12-2019, 11:42
В Петербурге грузовая «Газель» столкнулась с маршруткой
0
169
9-12-2019, 11:34
Валерия рассказала про ДТП с сыном
0
193
4-12-2019, 11:48
В Московском районе столкнулись три автомобиля
0
209
2-12-2019, 13:23
В Ленобласти в ДТП пострадали три человека
Наверх