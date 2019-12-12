Депутат Цивилев предлагает блокировать распространителей фейков

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев обратился к руководителю Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Александру Жарову с просьбой провести проверку по факту массовой рассылки в социальных сетях и мессенджерах информации о «новых» штрафах ГИБДД, появившихся с 20 ноября 2019 года.

Известно, что эти сведения, не соответствуют действительности. Никаких новых штрафов и повышения штрафов начиная с 20 ноября 2019 года на территории Российской Федерации не происходило. Согласно Федеральному закону от 18.03.2019 № 31-ФЗ установлено ограничение на распространение фейковых новостей, создающих угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности либо угрозу создания помех функционированию или прекращению функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи. Законом предусмотрена специальная процедура блокировки в случае обнаружения недостоверной информации на ресурсе, являющемся сетевым изданием.

Массовые рассылки в социальных сетях и «WhatsApp» происходят из года в год. Подобная, вводящая граждан в заблуждение информация об увеличении штрафов в ноябре появлялась также в 2018, в 2017 и 2016 году.

pismo.pdf