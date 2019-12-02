Зима началась с борьбы со снегом

«Питерец.ру» сообщает, что зима в Северной столице началась с активной уборки улиц. Накануне для решения этой задачи понадобилось 670 снегоуборочных машин. Эта техника была выделена для очистки города от последствий обильного снегопада.

Помимо машин для борьбы с выпавшим снегом понадобилась помощь более 1800 дворников. На всех улица Петербурга ведется активная работа. Уборка осуществляется в авральном режиме.

Глава комитета по благоустройству Сергей Малинин отмечает, что в городе делают все возможное для очистки от снега. При необходимости будет брошено еще больше сил. Руководители уделяют серьезное внимание этому вопросу.

В Петербурге нередко происходят серьезные снегопады, из-за которых приходится задействовать большие силы для уборки. Особенно сложным выдался прошлый сезон.