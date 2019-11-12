Инновационный способ утилизации отходов

«Питерец.ру» сообщает, что в городе на Неве представили новый комплекс по утилизации отходов. Он предназначен для работы с отходами, содержащими уголь. Причем речь идет как о твердых, так и жидких отходах. В процессе их переработки удается получать синтетический газ с хорошей тепловодной способностью.

Новый способ позволяет перерабатывать почти все отходы. Такой комплекс наносит гораздо меньше вреда окружающей среде. Примечательно, что полученный в результате утилизации остаток золы можно использовать в металлургической отрасли и других сферах.

Вопрос работы с отходами крайне важен для сегодняшнего дня. Забота об окружающей среде имеет серьезное значение. Потому утилизация отходов должна осуществляться без ущерба для экологии.