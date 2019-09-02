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» » В этот день закончилась война

В этот день закончилась война

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Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
victorvideo.livejournal.com
74 года назад закончилась Вторая мировая война

«Питерец.ру» сообщает, что сегодня исполняется ровно 74 года со дня завершения Второй мировой войны, которая продлилась с 1939 по 1945 год. Эта война унесла жизни огромного количества людей. В нее оказались втянуты 62 страны.

Несмотря на поражение Германии 9 мая 1945 года, война продолжилась, поскольку в ней участвовала Япония. Однако сопротивление страны Восходящего солнца продлилось недолго. 2 сентября Япония капитулировала, что и привело к окончанию Второй мировой войны.

Противостояние с Японией оставило менее яркий след в сознании людей нашей страны. Потому этому моменту отводится не такое большое значение, как победе над гитлеровской Германией. Однако нельзя забывать об общей картине под названием «Вторая мировая война».

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