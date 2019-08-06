ента новостей

09:35
Много ли у нас врачей?
09:01
Наказания за незаконную эксплуатацию здания
23:36
Алла Астратова возглавила комитет по труду и занятости Ленобласти
23:02
«Ахмат» победил «Оренбург», а «Зенит» продолжает лидировать
20:27
Иллюзионное шоу Александра Муратаева «Секрет»!
15:07
Фестиваль «Питер, я люблю тебя»
14:32
В Петербурге мигрант изнасиловал подростка
08:32
Масляные разводы на Неве
08:03
С чем идут на выборы Белов и его оппоненты?
23:46
Русские рок-хиты в исполнении симфонического оркестра
22:59
Николай Стариков – о митинге 3 августа, где ему не дали выступить
14:40
Дзюба исправил ошибку Дугласа Сантоса в игре с «Краснодаром»
21:35
«Спартак» в меньшинстве устоял перед «Динамо», Соболев снова забил
17:43
Надежда Тихонова рассказала, какими должны быть выборы
07:37
Преимущества для финнов
07:36
В стране появились «заемщики-маргиналы»
23:48
«Зенит», «Ростов» и «Рубин» лидируют в РПЛ перед 4-м туром
16:45
Репортаж Present Perfect Festival 2019
15:20
В Ленобласти пенсионерка погибла на пожаре
15:16
На севере Петербурга задержаны разбойники
08:05
Где самые образованные соискатели?
08:00
Сильнейшими оказались бразильцы
23:08
Евролига: Джеймс перешёл в ЦСКА, а Жеребко – в «Химки»
15:13
Умерла Ольга Хохрякова, работавшая заместителем Валерия Зорькина в КС РФ
13:58
Спектакль «Неуместный человек»
09:17
Замена аварийного жилья
08:33
Ипотечные каникулы начались
23:29
Густаво Айон в «Зените»: вот он – настоящий доминирующий центровой!
14:46
Фестиваль «Ленинградские мосты»
14:42
Концерт группы Royal Blood
Все новости

Это интересно!

Loading...
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
» » Много ли у нас врачей?

Много ли у нас врачей?

0
0
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
topspb.tv
Петербург оказался в числе лидеров по количеству врачей

«Питерец.ру» сообщает, что город на Неве попал в число регионов с наибольшим количеством врачей на душу населения. В Петербурге на каждые 10 тыс. жителей приходится примерно 58 врачей. По этому показателю он занимает 2-е место по России.

Лидером рейтинга оказалась Чукотка, где данный показатель равен 65 врачей. Что касается самого низкого числа медицинских работников, то оно зафиксировано в Чечне и Псковской области. Там на 10 тыс. человек приходится примерно по 27 врачей. Это статистика, которую приводит Минздрав РФ. В ее основе лежат данные за прошлый год.

Что касается общего количества врачей в России, оно существенно не изменилось. По имеющимся сведениям, в нашей стране примерно 548,8 тыс. врачей.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через
Loading...
Loading...

Похожие публикации

17-06-2016, 09:05
Награждение врачей
16-04-2014, 08:28
Митинг врачей
11-11-2014, 12:41
Масштабную акцию по онлайн-поиску врачей запустил DocDoc.ru
25-03-2014, 09:40
Голодовка врачей
1-12-2016, 09:12
Записи врачей можно будет разобрать?
13-07-2016, 09:45
Клещи атакуют

Происшествия на дорогах

0
229
31-07-2019, 13:20
Массовое ДТП в центре Петербурга
0
278
23-07-2019, 13:40
Смертельное ДТП с участием такси
0
482
3-07-2019, 19:50
На Невском путепроводе произошло смертельное ДТП
0
387
3-07-2019, 19:25
Смертельное ДТП на трассе «Кола» в Кировском районе Ленобласти
Наверх