Много ли у нас врачей?

«Питерец.ру» сообщает, что город на Неве попал в число регионов с наибольшим количеством врачей на душу населения. В Петербурге на каждые 10 тыс. жителей приходится примерно 58 врачей. По этому показателю он занимает 2-е место по России.

Лидером рейтинга оказалась Чукотка, где данный показатель равен 65 врачей. Что касается самого низкого числа медицинских работников, то оно зафиксировано в Чечне и Псковской области. Там на 10 тыс. человек приходится примерно по 27 врачей. Это статистика, которую приводит Минздрав РФ. В ее основе лежат данные за прошлый год.

Что касается общего количества врачей в России, оно существенно не изменилось. По имеющимся сведениям, в нашей стране примерно 548,8 тыс. врачей.